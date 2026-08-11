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EMPB: Efficient Market Portfolio Plus ETF

34.37 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMPB за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.37, а максимальная — 34.44.

Следите за динамикой Efficient Market Portfolio Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMPB сегодня?

Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) сегодня оценивается на уровне 34.37. Инструмент торгуется в пределах 34.37 - 34.44, вчерашнее закрытие составило 34.40, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMPB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Efficient Market Portfolio Plus ETF?

Efficient Market Portfolio Plus ETF в настоящее время оценивается в 34.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.65% и USD. Отслеживайте движения EMPB на графике в реальном времени.

Как купить акции EMPB?

Вы можете купить акции Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) по текущей цене 34.37. Ордера обычно размещаются около 34.37 или 34.67, тогда как 4 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMPB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMPB?

Инвестирование в Efficient Market Portfolio Plus ETF предполагает учет годового диапазона 28.66 - 34.44 и текущей цены 34.37. Многие сравнивают 5.62% и 15.24% перед размещением ордеров на 34.37 или 34.67. Изучайте ежедневные изменения цены EMPB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Efficient Market Portfolio Plus ETF?

Самая высокая цена Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) за последний год составила 34.44. Акции заметно колебались в пределах 28.66 - 34.44, сравнение с 34.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Efficient Market Portfolio Plus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Efficient Market Portfolio Plus ETF?

Самая низкая цена Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) за год составила 28.66. Сравнение с текущими 34.37 и 28.66 - 34.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMPB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMPB?

В прошлом Efficient Market Portfolio Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.40 и 15.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.37 34.44
Годовой диапазон
28.66 34.44
Предыдущее закрытие
34.40
Open
34.44
Bid
34.37
Ask
34.67
Low
34.37
High
34.44
Объем
4
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
5.62%
6-месячное изменение
15.24%
Годовое изменение
15.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%