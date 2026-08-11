- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EMPB: Efficient Market Portfolio Plus ETF
Курс EMPB за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.37, а максимальная — 34.44.
Следите за динамикой Efficient Market Portfolio Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMPB сегодня?
Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) сегодня оценивается на уровне 34.37. Инструмент торгуется в пределах 34.37 - 34.44, вчерашнее закрытие составило 34.40, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMPB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Efficient Market Portfolio Plus ETF?
Efficient Market Portfolio Plus ETF в настоящее время оценивается в 34.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.65% и USD. Отслеживайте движения EMPB на графике в реальном времени.
Как купить акции EMPB?
Вы можете купить акции Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) по текущей цене 34.37. Ордера обычно размещаются около 34.37 или 34.67, тогда как 4 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMPB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMPB?
Инвестирование в Efficient Market Portfolio Plus ETF предполагает учет годового диапазона 28.66 - 34.44 и текущей цены 34.37. Многие сравнивают 5.62% и 15.24% перед размещением ордеров на 34.37 или 34.67. Изучайте ежедневные изменения цены EMPB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Efficient Market Portfolio Plus ETF?
Самая высокая цена Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) за последний год составила 34.44. Акции заметно колебались в пределах 28.66 - 34.44, сравнение с 34.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Efficient Market Portfolio Plus ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Efficient Market Portfolio Plus ETF?
Самая низкая цена Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) за год составила 28.66. Сравнение с текущими 34.37 и 28.66 - 34.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMPB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMPB?
В прошлом Efficient Market Portfolio Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.40 и 15.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.40
- Open
- 34.44
- Bid
- 34.37
- Ask
- 34.67
- Low
- 34.37
- High
- 34.44
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 5.62%
- 6-месячное изменение
- 15.24%
- Годовое изменение
- 15.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%