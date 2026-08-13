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EMPB: Efficient Market Portfolio Plus ETF

34.61 USD 0.24 (0.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMPB汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点34.44和高点34.63进行交易。

关注Efficient Market Portfolio Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMPB股票今天的价格是多少？

Efficient Market Portfolio Plus ETF股票今天的定价为34.61。它在34.44 - 34.63范围内交易，昨天的收盘价为34.37，交易量达到5。EMPB的实时价格图表显示了这些更新。

Efficient Market Portfolio Plus ETF股票是否支付股息？

Efficient Market Portfolio Plus ETF目前的价值为34.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.45%和USD。实时查看图表以跟踪EMPB走势。

如何购买EMPB股票？

您可以以34.61的当前价格购买Efficient Market Portfolio Plus ETF股票。订单通常设置在34.61或34.91附近，而5和0.49%显示市场活动。立即关注EMPB的实时图表更新。

如何投资EMPB股票？

投资Efficient Market Portfolio Plus ETF需要考虑年度范围28.66 - 34.63和当前价格34.61。许多人在以34.61或34.91下订单之前，会比较6.36%和。实时查看EMPB价格图表，了解每日变化。

Efficient Market Portfolio Plus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Efficient Market Portfolio Plus ETF的最高价格是34.63。在28.66 - 34.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Efficient Market Portfolio Plus ETF的绩效。

Efficient Market Portfolio Plus ETF股票的最低价格是多少？

Efficient Market Portfolio Plus ETF（EMPB）的最低价格为28.66。将其与当前的34.61和28.66 - 34.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMPB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMPB股票是什么时候拆分的？

Efficient Market Portfolio Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.37和16.45%中可见。

日范围
34.44 34.63
年范围
28.66 34.63
前一天收盘价
34.37
开盘价
34.44
卖价
34.61
买价
34.91
最低价
34.44
最高价
34.63
交易量
5
日变化
0.70%
月变化
6.36%
6个月变化
16.04%
年变化
16.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%