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EMOP: AB Emerging Markets Opportunities ETF

49.18 USD 0.38 (0.77%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMOP за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.14, а максимальная — 49.41.

Следите за динамикой AB Emerging Markets Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMOP сегодня?

AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) сегодня оценивается на уровне 49.18. Инструмент торгуется в пределах 49.14 - 49.41, вчерашнее закрытие составило 49.56, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMOP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Emerging Markets Opportunities ETF?

AB Emerging Markets Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.48% и USD. Отслеживайте движения EMOP на графике в реальном времени.

Как купить акции EMOP?

Вы можете купить акции AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) по текущей цене 49.18. Ордера обычно размещаются около 49.18 или 49.48, тогда как 70 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMOP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMOP?

Инвестирование в AB Emerging Markets Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 38.58 - 54.35 и текущей цены 49.18. Многие сравнивают 1.15% и 4.46% перед размещением ордеров на 49.18 или 49.48. Изучайте ежедневные изменения цены EMOP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB Emerging Markets Opportunities ETF?

Самая высокая цена AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) за последний год составила 54.35. Акции заметно колебались в пределах 38.58 - 54.35, сравнение с 49.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Emerging Markets Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB Emerging Markets Opportunities ETF?

Самая низкая цена AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) за год составила 38.58. Сравнение с текущими 49.18 и 38.58 - 54.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMOP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMOP?

В прошлом AB Emerging Markets Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.56 и 27.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.14 49.41
Годовой диапазон
38.58 54.35
Предыдущее закрытие
49.56
Open
49.28
Bid
49.18
Ask
49.48
Low
49.14
High
49.41
Объем
70
Дневное изменение
-0.77%
Месячное изменение
1.15%
6-месячное изменение
4.46%
Годовое изменение
27.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%