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EMOP: AB Emerging Markets Opportunities ETF
Курс EMOP за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.14, а максимальная — 49.41.
Следите за динамикой AB Emerging Markets Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMOP сегодня?
AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) сегодня оценивается на уровне 49.18. Инструмент торгуется в пределах 49.14 - 49.41, вчерашнее закрытие составило 49.56, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMOP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Emerging Markets Opportunities ETF?
AB Emerging Markets Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.48% и USD. Отслеживайте движения EMOP на графике в реальном времени.
Как купить акции EMOP?
Вы можете купить акции AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) по текущей цене 49.18. Ордера обычно размещаются около 49.18 или 49.48, тогда как 70 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMOP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMOP?
Инвестирование в AB Emerging Markets Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 38.58 - 54.35 и текущей цены 49.18. Многие сравнивают 1.15% и 4.46% перед размещением ордеров на 49.18 или 49.48. Изучайте ежедневные изменения цены EMOP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB Emerging Markets Opportunities ETF?
Самая высокая цена AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) за последний год составила 54.35. Акции заметно колебались в пределах 38.58 - 54.35, сравнение с 49.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Emerging Markets Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB Emerging Markets Opportunities ETF?
Самая низкая цена AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) за год составила 38.58. Сравнение с текущими 49.18 и 38.58 - 54.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMOP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMOP?
В прошлом AB Emerging Markets Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.56 и 27.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.56
- Open
- 49.28
- Bid
- 49.18
- Ask
- 49.48
- Low
- 49.14
- High
- 49.41
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -0.77%
- Месячное изменение
- 1.15%
- 6-месячное изменение
- 4.46%
- Годовое изменение
- 27.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%