EMOP: AB Emerging Markets Opportunities ETF
今日EMOP汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点49.27和高点49.57进行交易。
关注AB Emerging Markets Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EMOP股票今天的价格是多少？
AB Emerging Markets Opportunities ETF股票今天的定价为49.47。它在49.27 - 49.57范围内交易，昨天的收盘价为49.18，交易量达到31。EMOP的实时价格图表显示了这些更新。
AB Emerging Markets Opportunities ETF股票是否支付股息？
AB Emerging Markets Opportunities ETF目前的价值为49.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.23%和USD。实时查看图表以跟踪EMOP走势。
如何购买EMOP股票？
您可以以49.47的当前价格购买AB Emerging Markets Opportunities ETF股票。订单通常设置在49.47或49.77附近，而31和-0.20%显示市场活动。立即关注EMOP的实时图表更新。
如何投资EMOP股票？
投资AB Emerging Markets Opportunities ETF需要考虑年度范围38.58 - 54.35和当前价格49.47。许多人在以49.47或49.77下订单之前，会比较1.75%和。实时查看EMOP价格图表，了解每日变化。
AB Emerging Markets Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Emerging Markets Opportunities ETF的最高价格是54.35。在38.58 - 54.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Emerging Markets Opportunities ETF的绩效。
AB Emerging Markets Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
AB Emerging Markets Opportunities ETF（EMOP）的最低价格为38.58。将其与当前的49.47和38.58 - 54.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMOP股票是什么时候拆分的？
AB Emerging Markets Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.18和28.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.18
- 开盘价
- 49.57
- 卖价
- 49.47
- 买价
- 49.77
- 最低价
- 49.27
- 最高价
- 49.57
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 5.08%
- 年变化
- 28.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%