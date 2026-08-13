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EMOP: AB Emerging Markets Opportunities ETF

49.47 USD 0.29 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMOP汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点49.27和高点49.57进行交易。

关注AB Emerging Markets Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMOP股票今天的价格是多少？

AB Emerging Markets Opportunities ETF股票今天的定价为49.47。它在49.27 - 49.57范围内交易，昨天的收盘价为49.18，交易量达到31。EMOP的实时价格图表显示了这些更新。

AB Emerging Markets Opportunities ETF股票是否支付股息？

AB Emerging Markets Opportunities ETF目前的价值为49.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.23%和USD。实时查看图表以跟踪EMOP走势。

如何购买EMOP股票？

您可以以49.47的当前价格购买AB Emerging Markets Opportunities ETF股票。订单通常设置在49.47或49.77附近，而31和-0.20%显示市场活动。立即关注EMOP的实时图表更新。

如何投资EMOP股票？

投资AB Emerging Markets Opportunities ETF需要考虑年度范围38.58 - 54.35和当前价格49.47。许多人在以49.47或49.77下订单之前，会比较1.75%和。实时查看EMOP价格图表，了解每日变化。

AB Emerging Markets Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Emerging Markets Opportunities ETF的最高价格是54.35。在38.58 - 54.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Emerging Markets Opportunities ETF的绩效。

AB Emerging Markets Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

AB Emerging Markets Opportunities ETF（EMOP）的最低价格为38.58。将其与当前的49.47和38.58 - 54.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMOP股票是什么时候拆分的？

AB Emerging Markets Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.18和28.23%中可见。

日范围
49.27 49.57
年范围
38.58 54.35
前一天收盘价
49.18
开盘价
49.57
卖价
49.47
买价
49.77
最低价
49.27
最高价
49.57
交易量
31
日变化
0.59%
月变化
1.75%
6个月变化
5.08%
年变化
28.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%