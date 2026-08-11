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EMKT: Smartcard Marketing Systems Inc
Курс EMKT за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.76, а максимальная — 31.09.
Следите за динамикой Smartcard Marketing Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMKT сегодня?
Smartcard Marketing Systems Inc (EMKT) сегодня оценивается на уровне 30.95. Инструмент торгуется в пределах 30.76 - 31.09, вчерашнее закрытие составило 31.07, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMKT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Smartcard Marketing Systems Inc?
Smartcard Marketing Systems Inc в настоящее время оценивается в 30.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.85% и USD. Отслеживайте движения EMKT на графике в реальном времени.
Как купить акции EMKT?
Вы можете купить акции Smartcard Marketing Systems Inc (EMKT) по текущей цене 30.95. Ордера обычно размещаются около 30.95 или 31.25, тогда как 21 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMKT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMKT?
Инвестирование в Smartcard Marketing Systems Inc предполагает учет годового диапазона 23.77 - 33.28 и текущей цены 30.95. Многие сравнивают 2.18% и 10.38% перед размещением ордеров на 30.95 или 31.25. Изучайте ежедневные изменения цены EMKT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Smartcard Marketing Systems Inc?
Самая высокая цена Smartcard Marketing Systems Inc (EMKT) за последний год составила 33.28. Акции заметно колебались в пределах 23.77 - 33.28, сравнение с 31.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Smartcard Marketing Systems Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Smartcard Marketing Systems Inc?
Самая низкая цена Smartcard Marketing Systems Inc (EMKT) за год составила 23.77. Сравнение с текущими 30.95 и 23.77 - 33.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMKT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMKT?
В прошлом Smartcard Marketing Systems Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.07 и 21.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.07
- Open
- 30.94
- Bid
- 30.95
- Ask
- 31.25
- Low
- 30.76
- High
- 31.09
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- 10.38%
- Годовое изменение
- 21.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%