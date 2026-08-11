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EMKT: Smartcard Marketing Systems Inc

30.95 USD 0.12 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMKT за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.76, а максимальная — 31.09.

Следите за динамикой Smartcard Marketing Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMKT сегодня?

Smartcard Marketing Systems Inc (EMKT) сегодня оценивается на уровне 30.95. Инструмент торгуется в пределах 30.76 - 31.09, вчерашнее закрытие составило 31.07, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMKT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Smartcard Marketing Systems Inc?

Smartcard Marketing Systems Inc в настоящее время оценивается в 30.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.85% и USD. Отслеживайте движения EMKT на графике в реальном времени.

Как купить акции EMKT?

Вы можете купить акции Smartcard Marketing Systems Inc (EMKT) по текущей цене 30.95. Ордера обычно размещаются около 30.95 или 31.25, тогда как 21 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMKT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMKT?

Инвестирование в Smartcard Marketing Systems Inc предполагает учет годового диапазона 23.77 - 33.28 и текущей цены 30.95. Многие сравнивают 2.18% и 10.38% перед размещением ордеров на 30.95 или 31.25. Изучайте ежедневные изменения цены EMKT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Smartcard Marketing Systems Inc?

Самая высокая цена Smartcard Marketing Systems Inc (EMKT) за последний год составила 33.28. Акции заметно колебались в пределах 23.77 - 33.28, сравнение с 31.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Smartcard Marketing Systems Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Smartcard Marketing Systems Inc?

Самая низкая цена Smartcard Marketing Systems Inc (EMKT) за год составила 23.77. Сравнение с текущими 30.95 и 23.77 - 33.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMKT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMKT?

В прошлом Smartcard Marketing Systems Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.07 и 21.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.76 31.09
Годовой диапазон
23.77 33.28
Предыдущее закрытие
31.07
Open
30.94
Bid
30.95
Ask
31.25
Low
30.76
High
31.09
Объем
21
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
2.18%
6-месячное изменение
10.38%
Годовое изменение
21.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%