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EMKT: Smartcard Marketing Systems Inc

30.99 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMKT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点30.99和高点31.18进行交易。

关注Smartcard Marketing Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMKT股票今天的价格是多少？

Smartcard Marketing Systems Inc股票今天的定价为30.99。它在30.99 - 31.18范围内交易，昨天的收盘价为30.95，交易量达到10。EMKT的实时价格图表显示了这些更新。

Smartcard Marketing Systems Inc股票是否支付股息？

Smartcard Marketing Systems Inc目前的价值为30.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.01%和USD。实时查看图表以跟踪EMKT走势。

如何购买EMKT股票？

您可以以30.99的当前价格购买Smartcard Marketing Systems Inc股票。订单通常设置在30.99或31.29附近，而10和-0.51%显示市场活动。立即关注EMKT的实时图表更新。

如何投资EMKT股票？

投资Smartcard Marketing Systems Inc需要考虑年度范围23.77 - 33.28和当前价格30.99。许多人在以30.99或31.29下订单之前，会比较2.31%和。实时查看EMKT价格图表，了解每日变化。

Smartcard Marketing Systems Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Smartcard Marketing Systems Inc的最高价格是33.28。在23.77 - 33.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Smartcard Marketing Systems Inc的绩效。

Smartcard Marketing Systems Inc股票的最低价格是多少？

Smartcard Marketing Systems Inc（EMKT）的最低价格为23.77。将其与当前的30.99和23.77 - 33.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMKT股票是什么时候拆分的？

Smartcard Marketing Systems Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.95和22.01%中可见。

日范围
30.99 31.18
年范围
23.77 33.28
前一天收盘价
30.95
开盘价
31.15
卖价
30.99
买价
31.29
最低价
30.99
最高价
31.18
交易量
10
日变化
0.13%
月变化
2.31%
6个月变化
10.52%
年变化
22.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%