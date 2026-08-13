EMKT: Smartcard Marketing Systems Inc
今日EMKT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点30.99和高点31.18进行交易。
关注Smartcard Marketing Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
EMKT股票今天的价格是多少？
Smartcard Marketing Systems Inc股票今天的定价为30.99。它在30.99 - 31.18范围内交易，昨天的收盘价为30.95，交易量达到10。EMKT的实时价格图表显示了这些更新。
Smartcard Marketing Systems Inc股票是否支付股息？
Smartcard Marketing Systems Inc目前的价值为30.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.01%和USD。实时查看图表以跟踪EMKT走势。
如何购买EMKT股票？
您可以以30.99的当前价格购买Smartcard Marketing Systems Inc股票。订单通常设置在30.99或31.29附近，而10和-0.51%显示市场活动。立即关注EMKT的实时图表更新。
如何投资EMKT股票？
投资Smartcard Marketing Systems Inc需要考虑年度范围23.77 - 33.28和当前价格30.99。许多人在以30.99或31.29下订单之前，会比较2.31%和。实时查看EMKT价格图表，了解每日变化。
Smartcard Marketing Systems Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Smartcard Marketing Systems Inc的最高价格是33.28。在23.77 - 33.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Smartcard Marketing Systems Inc的绩效。
Smartcard Marketing Systems Inc股票的最低价格是多少？
Smartcard Marketing Systems Inc（EMKT）的最低价格为23.77。将其与当前的30.99和23.77 - 33.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMKT股票是什么时候拆分的？
Smartcard Marketing Systems Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.95和22.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.95
- 开盘价
- 31.15
- 卖价
- 30.99
- 买价
- 31.29
- 最低价
- 30.99
- 最高价
- 31.18
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 2.31%
- 6个月变化
- 10.52%
- 年变化
- 22.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%