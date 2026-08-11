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EMIF: iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Курс EMIF за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.98, а максимальная — 26.03.
Следите за динамикой iShares Emerging Markets Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMIF сегодня?
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) сегодня оценивается на уровне 25.98. Инструмент торгуется в пределах 25.98 - 26.03, вчерашнее закрытие составило 26.21, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMIF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 25.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.14% и USD. Отслеживайте движения EMIF на графике в реальном времени.
Как купить акции EMIF?
Вы можете купить акции iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) по текущей цене 25.98. Ордера обычно размещаются около 25.98 или 26.28, тогда как 6 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMIF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMIF?
Инвестирование в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 24.69 - 30.75 и текущей цены 25.98. Многие сравнивают -1.37% и -12.91% перед размещением ордеров на 25.98 или 26.28. Изучайте ежедневные изменения цены EMIF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?
Самая высокая цена iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) за последний год составила 30.75. Акции заметно колебались в пределах 24.69 - 30.75, сравнение с 26.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Emerging Markets Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?
Самая низкая цена iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) за год составила 24.69. Сравнение с текущими 25.98 и 24.69 - 30.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMIF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMIF?
В прошлом iShares Emerging Markets Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.21 и 5.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.21
- Open
- 26.03
- Bid
- 25.98
- Ask
- 26.28
- Low
- 25.98
- High
- 26.03
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- -1.37%
- 6-месячное изменение
- -12.91%
- Годовое изменение
- 5.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%