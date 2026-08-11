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EMIF: iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

25.98 USD 0.23 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMIF за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.98, а максимальная — 26.03.

Следите за динамикой iShares Emerging Markets Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMIF сегодня?

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) сегодня оценивается на уровне 25.98. Инструмент торгуется в пределах 25.98 - 26.03, вчерашнее закрытие составило 26.21, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMIF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 25.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.14% и USD. Отслеживайте движения EMIF на графике в реальном времени.

Как купить акции EMIF?

Вы можете купить акции iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) по текущей цене 25.98. Ордера обычно размещаются около 25.98 или 26.28, тогда как 6 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMIF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMIF?

Инвестирование в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 24.69 - 30.75 и текущей цены 25.98. Многие сравнивают -1.37% и -12.91% перед размещением ордеров на 25.98 или 26.28. Изучайте ежедневные изменения цены EMIF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?

Самая высокая цена iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) за последний год составила 30.75. Акции заметно колебались в пределах 24.69 - 30.75, сравнение с 26.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Emerging Markets Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Emerging Markets Infrastructure ETF?

Самая низкая цена iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) за год составила 24.69. Сравнение с текущими 25.98 и 24.69 - 30.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMIF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMIF?

В прошлом iShares Emerging Markets Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.21 и 5.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.98 26.03
Годовой диапазон
24.69 30.75
Предыдущее закрытие
26.21
Open
26.03
Bid
25.98
Ask
26.28
Low
25.98
High
26.03
Объем
6
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
-1.37%
6-месячное изменение
-12.91%
Годовое изменение
5.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%