Курс EMIF за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.98, а максимальная — 26.03.

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