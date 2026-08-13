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EMIF: iShares新兴市场基础设施股ETF

25.71 USD 0.27 (1.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMIF汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点25.71和高点25.71进行交易。

关注iShares新兴市场基础设施股ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMIF股票今天的价格是多少？

iShares新兴市场基础设施股ETF股票今天的定价为25.71。它在25.71 - 25.71范围内交易，昨天的收盘价为25.98，交易量达到2。EMIF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares新兴市场基础设施股ETF股票是否支付股息？

iShares新兴市场基础设施股ETF目前的价值为25.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.05%和USD。实时查看图表以跟踪EMIF走势。

如何购买EMIF股票？

您可以以25.71的当前价格购买iShares新兴市场基础设施股ETF股票。订单通常设置在25.71或26.01附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EMIF的实时图表更新。

如何投资EMIF股票？

投资iShares新兴市场基础设施股ETF需要考虑年度范围24.69 - 30.75和当前价格25.71。许多人在以25.71或26.01下订单之前，会比较-2.39%和。实时查看EMIF价格图表，了解每日变化。

iShares新兴市场基础设施股ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares新兴市场基础设施股ETF的最高价格是30.75。在24.69 - 30.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares新兴市场基础设施股ETF的绩效。

iShares新兴市场基础设施股ETF股票的最低价格是多少？

iShares新兴市场基础设施股ETF（EMIF）的最低价格为24.69。将其与当前的25.71和24.69 - 30.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMIF股票是什么时候拆分的？

iShares新兴市场基础设施股ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.98和4.05%中可见。

日范围
25.71 25.71
年范围
24.69 30.75
前一天收盘价
25.98
开盘价
25.71
卖价
25.71
买价
26.01
最低价
25.71
最高价
25.71
交易量
2
日变化
-1.04%
月变化
-2.39%
6个月变化
-13.81%
年变化
4.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%