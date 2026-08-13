EMIF: iShares新兴市场基础设施股ETF
今日EMIF汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点25.71和高点25.71进行交易。
关注iShares新兴市场基础设施股ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EMIF股票今天的价格是多少？
iShares新兴市场基础设施股ETF股票今天的定价为25.71。它在25.71 - 25.71范围内交易，昨天的收盘价为25.98，交易量达到2。EMIF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares新兴市场基础设施股ETF股票是否支付股息？
iShares新兴市场基础设施股ETF目前的价值为25.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.05%和USD。实时查看图表以跟踪EMIF走势。
如何购买EMIF股票？
您可以以25.71的当前价格购买iShares新兴市场基础设施股ETF股票。订单通常设置在25.71或26.01附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EMIF的实时图表更新。
如何投资EMIF股票？
投资iShares新兴市场基础设施股ETF需要考虑年度范围24.69 - 30.75和当前价格25.71。许多人在以25.71或26.01下订单之前，会比较-2.39%和。实时查看EMIF价格图表，了解每日变化。
iShares新兴市场基础设施股ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares新兴市场基础设施股ETF的最高价格是30.75。在24.69 - 30.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares新兴市场基础设施股ETF的绩效。
iShares新兴市场基础设施股ETF股票的最低价格是多少？
iShares新兴市场基础设施股ETF（EMIF）的最低价格为24.69。将其与当前的25.71和24.69 - 30.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMIF股票是什么时候拆分的？
iShares新兴市场基础设施股ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.98和4.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.98
- 开盘价
- 25.71
- 卖价
- 25.71
- 买价
- 26.01
- 最低价
- 25.71
- 最高价
- 25.71
- 交易量
- 2
- 日变化
- -1.04%
- 月变化
- -2.39%
- 6个月变化
- -13.81%
- 年变化
- 4.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%