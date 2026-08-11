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EMET: VanEck Green Metals ETF
Курс EMET за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.88, а максимальная — 44.16.
Следите за динамикой VanEck Green Metals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMET сегодня?
VanEck Green Metals ETF (EMET) сегодня оценивается на уровне 44.16. Инструмент торгуется в пределах 43.88 - 44.16, вчерашнее закрытие составило 43.60, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMET в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Green Metals ETF?
VanEck Green Metals ETF в настоящее время оценивается в 44.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.56% и USD. Отслеживайте движения EMET на графике в реальном времени.
Как купить акции EMET?
Вы можете купить акции VanEck Green Metals ETF (EMET) по текущей цене 44.16. Ордера обычно размещаются около 44.16 или 44.46, тогда как 4 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMET на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMET?
Инвестирование в VanEck Green Metals ETF предполагает учет годового диапазона 36.15 - 49.35 и текущей цены 44.16. Многие сравнивают 14.37% и -6.04% перед размещением ордеров на 44.16 или 44.46. Изучайте ежедневные изменения цены EMET на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Green Metals ETF?
Самая высокая цена VanEck Green Metals ETF (EMET) за последний год составила 49.35. Акции заметно колебались в пределах 36.15 - 49.35, сравнение с 43.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Green Metals ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Green Metals ETF?
Самая низкая цена VanEck Green Metals ETF (EMET) за год составила 36.15. Сравнение с текущими 44.16 и 36.15 - 49.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMET во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMET?
В прошлом VanEck Green Metals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.60 и -0.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.60
- Open
- 43.88
- Bid
- 44.16
- Ask
- 44.46
- Low
- 43.88
- High
- 44.16
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- 14.37%
- 6-месячное изменение
- -6.04%
- Годовое изменение
- -0.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%