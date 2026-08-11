КотировкиРазделы
Валюты / EMET
Назад в Рынок акций США

EMET: VanEck Green Metals ETF

44.16 USD 0.56 (1.28%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMET за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.88, а максимальная — 44.16.

Следите за динамикой VanEck Green Metals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMET сегодня?

VanEck Green Metals ETF (EMET) сегодня оценивается на уровне 44.16. Инструмент торгуется в пределах 43.88 - 44.16, вчерашнее закрытие составило 43.60, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Green Metals ETF?

VanEck Green Metals ETF в настоящее время оценивается в 44.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.56% и USD. Отслеживайте движения EMET на графике в реальном времени.

Как купить акции EMET?

Вы можете купить акции VanEck Green Metals ETF (EMET) по текущей цене 44.16. Ордера обычно размещаются около 44.16 или 44.46, тогда как 4 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMET?

Инвестирование в VanEck Green Metals ETF предполагает учет годового диапазона 36.15 - 49.35 и текущей цены 44.16. Многие сравнивают 14.37% и -6.04% перед размещением ордеров на 44.16 или 44.46. Изучайте ежедневные изменения цены EMET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Green Metals ETF?

Самая высокая цена VanEck Green Metals ETF (EMET) за последний год составила 49.35. Акции заметно колебались в пределах 36.15 - 49.35, сравнение с 43.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Green Metals ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Green Metals ETF?

Самая низкая цена VanEck Green Metals ETF (EMET) за год составила 36.15. Сравнение с текущими 44.16 и 36.15 - 49.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMET?

В прошлом VanEck Green Metals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.60 и -0.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.88 44.16
Годовой диапазон
36.15 49.35
Предыдущее закрытие
43.60
Open
43.88
Bid
44.16
Ask
44.46
Low
43.88
High
44.16
Объем
4
Дневное изменение
1.28%
Месячное изменение
14.37%
6-месячное изменение
-6.04%
Годовое изменение
-0.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%