Курс EMET за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.88, а максимальная — 44.16.

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