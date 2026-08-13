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EMET: VanEck Green Metals ETF

43.46 USD 0.70 (1.59%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMET汇率已更改-1.59%。当日，交易品种以低点43.45和高点43.72进行交易。

关注VanEck Green Metals ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMET股票今天的价格是多少？

VanEck Green Metals ETF股票今天的定价为43.46。它在43.45 - 43.72范围内交易，昨天的收盘价为44.16，交易量达到4。EMET的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Green Metals ETF股票是否支付股息？

VanEck Green Metals ETF目前的价值为43.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.14%和USD。实时查看图表以跟踪EMET走势。

如何购买EMET股票？

您可以以43.46的当前价格购买VanEck Green Metals ETF股票。订单通常设置在43.46或43.76附近，而4和-0.59%显示市场活动。立即关注EMET的实时图表更新。

如何投资EMET股票？

投资VanEck Green Metals ETF需要考虑年度范围36.15 - 49.35和当前价格43.46。许多人在以43.46或43.76下订单之前，会比较12.56%和。实时查看EMET价格图表，了解每日变化。

VanEck Green Metals ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Green Metals ETF的最高价格是49.35。在36.15 - 49.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Green Metals ETF的绩效。

VanEck Green Metals ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Green Metals ETF（EMET）的最低价格为36.15。将其与当前的43.46和36.15 - 49.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMET股票是什么时候拆分的？

VanEck Green Metals ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.16和-2.14%中可见。

日范围
43.45 43.72
年范围
36.15 49.35
前一天收盘价
44.16
开盘价
43.72
卖价
43.46
买价
43.76
最低价
43.45
最高价
43.72
交易量
4
日变化
-1.59%
月变化
12.56%
6个月变化
-7.53%
年变化
-2.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%