EMET: VanEck Green Metals ETF
今日EMET汇率已更改-1.59%。当日，交易品种以低点43.45和高点43.72进行交易。
关注VanEck Green Metals ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EMET股票今天的价格是多少？
VanEck Green Metals ETF股票今天的定价为43.46。它在43.45 - 43.72范围内交易，昨天的收盘价为44.16，交易量达到4。EMET的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Green Metals ETF股票是否支付股息？
VanEck Green Metals ETF目前的价值为43.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.14%和USD。实时查看图表以跟踪EMET走势。
如何购买EMET股票？
您可以以43.46的当前价格购买VanEck Green Metals ETF股票。订单通常设置在43.46或43.76附近，而4和-0.59%显示市场活动。立即关注EMET的实时图表更新。
如何投资EMET股票？
投资VanEck Green Metals ETF需要考虑年度范围36.15 - 49.35和当前价格43.46。许多人在以43.46或43.76下订单之前，会比较12.56%和。实时查看EMET价格图表，了解每日变化。
VanEck Green Metals ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Green Metals ETF的最高价格是49.35。在36.15 - 49.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Green Metals ETF的绩效。
VanEck Green Metals ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Green Metals ETF（EMET）的最低价格为36.15。将其与当前的43.46和36.15 - 49.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMET股票是什么时候拆分的？
VanEck Green Metals ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.16和-2.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.16
- 开盘价
- 43.72
- 卖价
- 43.46
- 买价
- 43.76
- 最低价
- 43.45
- 最高价
- 43.72
- 交易量
- 4
- 日变化
- -1.59%
- 月变化
- 12.56%
- 6个月变化
- -7.53%
- 年变化
- -2.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%