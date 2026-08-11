КотировкиРазделы
Валюты / EMES
Назад в Рынок акций США

EMES: Harbor Emerging Markets Select ETF

27.44 USD 0.57 (2.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMES за сегодня изменился на -2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.44, а максимальная — 27.44.

Следите за динамикой Harbor Emerging Markets Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMES сегодня?

Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) сегодня оценивается на уровне 27.44. Инструмент торгуется в пределах 27.44 - 27.44, вчерашнее закрытие составило 28.01, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Emerging Markets Select ETF?

Harbor Emerging Markets Select ETF в настоящее время оценивается в 27.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.96% и USD. Отслеживайте движения EMES на графике в реальном времени.

Как купить акции EMES?

Вы можете купить акции Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) по текущей цене 27.44. Ордера обычно размещаются около 27.44 или 27.74, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMES?

Инвестирование в Harbor Emerging Markets Select ETF предполагает учет годового диапазона 19.89 - 29.76 и текущей цены 27.44. Многие сравнивают 0.81% и 11.68% перед размещением ордеров на 27.44 или 27.74. Изучайте ежедневные изменения цены EMES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbor Emerging Markets Select ETF?

Самая высокая цена Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) за последний год составила 29.76. Акции заметно колебались в пределах 19.89 - 29.76, сравнение с 28.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Emerging Markets Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbor Emerging Markets Select ETF?

Самая низкая цена Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) за год составила 19.89. Сравнение с текущими 27.44 и 19.89 - 29.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMES во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMES?

В прошлом Harbor Emerging Markets Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.01 и 37.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.44 27.44
Годовой диапазон
19.89 29.76
Предыдущее закрытие
28.01
Open
27.44
Bid
27.44
Ask
27.74
Low
27.44
High
27.44
Объем
2
Дневное изменение
-2.03%
Месячное изменение
0.81%
6-месячное изменение
11.68%
Годовое изменение
37.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%