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EMES: Harbor Emerging Markets Select ETF
Курс EMES за сегодня изменился на -2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.44, а максимальная — 27.44.
Следите за динамикой Harbor Emerging Markets Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMES сегодня?
Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) сегодня оценивается на уровне 27.44. Инструмент торгуется в пределах 27.44 - 27.44, вчерашнее закрытие составило 28.01, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Emerging Markets Select ETF?
Harbor Emerging Markets Select ETF в настоящее время оценивается в 27.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.96% и USD. Отслеживайте движения EMES на графике в реальном времени.
Как купить акции EMES?
Вы можете купить акции Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) по текущей цене 27.44. Ордера обычно размещаются около 27.44 или 27.74, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMES?
Инвестирование в Harbor Emerging Markets Select ETF предполагает учет годового диапазона 19.89 - 29.76 и текущей цены 27.44. Многие сравнивают 0.81% и 11.68% перед размещением ордеров на 27.44 или 27.74. Изучайте ежедневные изменения цены EMES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harbor Emerging Markets Select ETF?
Самая высокая цена Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) за последний год составила 29.76. Акции заметно колебались в пределах 19.89 - 29.76, сравнение с 28.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Emerging Markets Select ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harbor Emerging Markets Select ETF?
Самая низкая цена Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) за год составила 19.89. Сравнение с текущими 27.44 и 19.89 - 29.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMES?
В прошлом Harbor Emerging Markets Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.01 и 37.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.01
- Open
- 27.44
- Bid
- 27.44
- Ask
- 27.74
- Low
- 27.44
- High
- 27.44
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -2.03%
- Месячное изменение
- 0.81%
- 6-месячное изменение
- 11.68%
- Годовое изменение
- 37.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%