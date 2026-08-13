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EMES: Harbor Emerging Markets Select ETF

27.44 USD 0.57 (2.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMES汇率已更改-2.03%。当日，交易品种以低点27.44和高点27.44进行交易。

关注Harbor Emerging Markets Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMES股票今天的价格是多少？

Harbor Emerging Markets Select ETF股票今天的定价为27.44。它在27.44 - 27.44范围内交易，昨天的收盘价为28.01，交易量达到2。EMES的实时价格图表显示了这些更新。

Harbor Emerging Markets Select ETF股票是否支付股息？

Harbor Emerging Markets Select ETF目前的价值为27.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.96%和USD。实时查看图表以跟踪EMES走势。

如何购买EMES股票？

您可以以27.44的当前价格购买Harbor Emerging Markets Select ETF股票。订单通常设置在27.44或27.74附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EMES的实时图表更新。

如何投资EMES股票？

投资Harbor Emerging Markets Select ETF需要考虑年度范围19.89 - 29.76和当前价格27.44。许多人在以27.44或27.74下订单之前，会比较0.81%和。实时查看EMES价格图表，了解每日变化。

Harbor Emerging Markets Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Harbor Emerging Markets Select ETF的最高价格是29.76。在19.89 - 29.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Emerging Markets Select ETF的绩效。

Harbor Emerging Markets Select ETF股票的最低价格是多少？

Harbor Emerging Markets Select ETF（EMES）的最低价格为19.89。将其与当前的27.44和19.89 - 29.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMES股票是什么时候拆分的？

Harbor Emerging Markets Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.01和37.96%中可见。

日范围
27.44 27.44
年范围
19.89 29.76
前一天收盘价
28.01
开盘价
27.44
卖价
27.44
买价
27.74
最低价
27.44
最高价
27.44
交易量
2
日变化
-2.03%
月变化
0.81%
6个月变化
11.68%
年变化
37.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%