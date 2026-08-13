EMES: Harbor Emerging Markets Select ETF
今日EMES汇率已更改-2.03%。当日，交易品种以低点27.44和高点27.44进行交易。
关注Harbor Emerging Markets Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
EMES股票今天的价格是多少？
Harbor Emerging Markets Select ETF股票今天的定价为27.44。它在27.44 - 27.44范围内交易，昨天的收盘价为28.01，交易量达到2。EMES的实时价格图表显示了这些更新。
Harbor Emerging Markets Select ETF股票是否支付股息？
Harbor Emerging Markets Select ETF目前的价值为27.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.96%和USD。实时查看图表以跟踪EMES走势。
如何购买EMES股票？
您可以以27.44的当前价格购买Harbor Emerging Markets Select ETF股票。订单通常设置在27.44或27.74附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EMES的实时图表更新。
如何投资EMES股票？
投资Harbor Emerging Markets Select ETF需要考虑年度范围19.89 - 29.76和当前价格27.44。许多人在以27.44或27.74下订单之前，会比较0.81%和。实时查看EMES价格图表，了解每日变化。
Harbor Emerging Markets Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Harbor Emerging Markets Select ETF的最高价格是29.76。在19.89 - 29.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Emerging Markets Select ETF的绩效。
Harbor Emerging Markets Select ETF股票的最低价格是多少？
Harbor Emerging Markets Select ETF（EMES）的最低价格为19.89。将其与当前的27.44和19.89 - 29.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMES股票是什么时候拆分的？
Harbor Emerging Markets Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.01和37.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.01
- 开盘价
- 27.44
- 卖价
- 27.44
- 买价
- 27.74
- 最低价
- 27.44
- 最高价
- 27.44
- 交易量
- 2
- 日变化
- -2.03%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- 11.68%
- 年变化
- 37.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%