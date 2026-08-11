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EMEQ: Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Курс EMEQ за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.37, а максимальная — 62.03.
Следите за динамикой Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMEQ сегодня?
Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) сегодня оценивается на уровне 61.78. Инструмент торгуется в пределах 61.37 - 62.03, вчерашнее закрытие составило 62.42, а торговый объем достиг 150. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMEQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF в настоящее время оценивается в 61.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.91% и USD. Отслеживайте движения EMEQ на графике в реальном времени.
Как купить акции EMEQ?
Вы можете купить акции Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) по текущей цене 61.78. Ордера обычно размещаются около 61.78 или 62.08, тогда как 150 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMEQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMEQ?
Инвестирование в Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF предполагает учет годового диапазона 42.88 - 78.71 и текущей цены 61.78. Многие сравнивают 0.18% и 22.92% перед размещением ордеров на 61.78 или 62.08. Изучайте ежедневные изменения цены EMEQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Самая высокая цена Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) за последний год составила 78.71. Акции заметно колебались в пределах 42.88 - 78.71, сравнение с 62.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Самая низкая цена Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) за год составила 42.88. Сравнение с текущими 61.78 и 42.88 - 78.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMEQ?
В прошлом Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.42 и 26.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 62.42
- Open
- 61.68
- Bid
- 61.78
- Ask
- 62.08
- Low
- 61.37
- High
- 62.03
- Объем
- 150
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 22.92%
- Годовое изменение
- 26.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%