Курс EMEQ за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.37, а максимальная — 62.03.

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