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EMEQ: Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

62.43 USD 0.65 (1.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMEQ汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点62.11和高点62.85进行交易。

关注Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMEQ股票今天的价格是多少？

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF股票今天的定价为62.43。它在62.11 - 62.85范围内交易，昨天的收盘价为61.78，交易量达到133。EMEQ的实时价格图表显示了这些更新。

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF股票是否支付股息？

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF目前的价值为62.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.25%和USD。实时查看图表以跟踪EMEQ走势。

如何购买EMEQ股票？

您可以以62.43的当前价格购买Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF股票。订单通常设置在62.43或62.73附近，而133和-0.48%显示市场活动。立即关注EMEQ的实时图表更新。

如何投资EMEQ股票？

投资Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF需要考虑年度范围42.88 - 78.71和当前价格62.43。许多人在以62.43或62.73下订单之前，会比较1.23%和。实时查看EMEQ价格图表，了解每日变化。

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF的最高价格是78.71。在42.88 - 78.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF的绩效。

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF（EMEQ）的最低价格为42.88。将其与当前的62.43和42.88 - 78.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMEQ股票是什么时候拆分的？

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.78和28.25%中可见。

日范围
62.11 62.85
年范围
42.88 78.71
前一天收盘价
61.78
开盘价
62.73
卖价
62.43
买价
62.73
最低价
62.11
最高价
62.85
交易量
133
日变化
1.05%
月变化
1.23%
6个月变化
24.21%
年变化
28.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%