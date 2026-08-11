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EMDM: First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg
Курс EMDM за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.39, а максимальная — 40.54.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMDM сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg (EMDM) сегодня оценивается на уровне 40.45. Инструмент торгуется в пределах 40.39 - 40.54, вчерашнее закрытие составило 40.80, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMDM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg?
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg в настоящее время оценивается в 40.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.30% и USD. Отслеживайте движения EMDM на графике в реальном времени.
Как купить акции EMDM?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg (EMDM) по текущей цене 40.45. Ордера обычно размещаются около 40.45 или 40.75, тогда как 16 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMDM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMDM?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg предполагает учет годового диапазона 33.29 - 45.01 и текущей цены 40.45. Многие сравнивают 1.89% и 4.04% перед размещением ордеров на 40.45 или 40.75. Изучайте ежедневные изменения цены EMDM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg (EMDM) за последний год составила 45.01. Акции заметно колебались в пределах 33.29 - 45.01, сравнение с 40.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg (EMDM) за год составила 33.29. Сравнение с текущими 40.45 и 33.29 - 45.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMDM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMDM?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.80 и 8.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.80
- Open
- 40.39
- Bid
- 40.45
- Ask
- 40.75
- Low
- 40.39
- High
- 40.54
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- 1.89%
- 6-месячное изменение
- 4.04%
- Годовое изменение
- 8.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%