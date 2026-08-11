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EMDM: First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg

40.45 USD 0.35 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMDM за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.39, а максимальная — 40.54.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMDM сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg (EMDM) сегодня оценивается на уровне 40.45. Инструмент торгуется в пределах 40.39 - 40.54, вчерашнее закрытие составило 40.80, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMDM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg?

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg в настоящее время оценивается в 40.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.30% и USD. Отслеживайте движения EMDM на графике в реальном времени.

Как купить акции EMDM?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg (EMDM) по текущей цене 40.45. Ордера обычно размещаются около 40.45 или 40.75, тогда как 16 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMDM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMDM?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg предполагает учет годового диапазона 33.29 - 45.01 и текущей цены 40.45. Многие сравнивают 1.89% и 4.04% перед размещением ордеров на 40.45 или 40.75. Изучайте ежедневные изменения цены EMDM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg (EMDM) за последний год составила 45.01. Акции заметно колебались в пределах 33.29 - 45.01, сравнение с 40.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg (EMDM) за год составила 33.29. Сравнение с текущими 40.45 и 33.29 - 45.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMDM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMDM?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.80 и 8.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.39 40.54
Годовой диапазон
33.29 45.01
Предыдущее закрытие
40.80
Open
40.39
Bid
40.45
Ask
40.75
Low
40.39
High
40.54
Объем
16
Дневное изменение
-0.86%
Месячное изменение
1.89%
6-месячное изменение
4.04%
Годовое изменение
8.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%