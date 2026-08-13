EMDM: First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg
今日EMDM汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点40.43和高点40.91进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EMDM股票今天的价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票今天的定价为40.54。它在40.43 - 40.91范围内交易，昨天的收盘价为40.45，交易量达到30。EMDM的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票是否支付股息？
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg目前的价值为40.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.54%和USD。实时查看图表以跟踪EMDM走势。
如何购买EMDM股票？
您可以以40.54的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票。订单通常设置在40.54或40.84附近，而30和-0.71%显示市场活动。立即关注EMDM的实时图表更新。
如何投资EMDM股票？
投资First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg需要考虑年度范围33.29 - 45.01和当前价格40.54。许多人在以40.54或40.84下订单之前，会比较2.12%和。实时查看EMDM价格图表，了解每日变化。
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg的最高价格是45.01。在33.29 - 45.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg的绩效。
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票的最低价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg（EMDM）的最低价格为33.29。将其与当前的40.54和33.29 - 45.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMDM股票是什么时候拆分的？
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.45和8.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.45
- 开盘价
- 40.83
- 卖价
- 40.54
- 买价
- 40.84
- 最低价
- 40.43
- 最高价
- 40.91
- 交易量
- 30
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 2.12%
- 6个月变化
- 4.27%
- 年变化
- 8.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%