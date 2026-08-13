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EMDM: First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg

40.54 USD 0.09 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMDM汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点40.43和高点40.91进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMDM股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票今天的定价为40.54。它在40.43 - 40.91范围内交易，昨天的收盘价为40.45，交易量达到30。EMDM的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg目前的价值为40.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.54%和USD。实时查看图表以跟踪EMDM走势。

如何购买EMDM股票？

您可以以40.54的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票。订单通常设置在40.54或40.84附近，而30和-0.71%显示市场活动。立即关注EMDM的实时图表更新。

如何投资EMDM股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg需要考虑年度范围33.29 - 45.01和当前价格40.54。许多人在以40.54或40.84下订单之前，会比较2.12%和。实时查看EMDM价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg的最高价格是45.01。在33.29 - 45.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg（EMDM）的最低价格为33.29。将其与当前的40.54和33.29 - 45.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMDM股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerg历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.45和8.54%中可见。

日范围
40.43 40.91
年范围
33.29 45.01
前一天收盘价
40.45
开盘价
40.83
卖价
40.54
买价
40.84
最低价
40.43
最高价
40.91
交易量
30
日变化
0.22%
月变化
2.12%
6个月变化
4.27%
年变化
8.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%