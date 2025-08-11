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EMD: Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc
Курс EMD за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.47, а максимальная — 10.59.
Следите за динамикой Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMD сегодня?
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) сегодня оценивается на уровне 10.51. Инструмент торгуется в пределах 10.47 - 10.59, вчерашнее закрытие составило 10.60, а торговый объем достиг 197. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc?
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.54% и USD. Отслеживайте движения EMD на графике в реальном времени.
Как купить акции EMD?
Вы можете купить акции Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) по текущей цене 10.51. Ордера обычно размещаются около 10.51 или 10.81, тогда как 197 и -0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMD?
Инвестирование в Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc предполагает учет годового диапазона 9.60 - 11.29 и текущей цены 10.51. Многие сравнивают -0.28% и -4.80% перед размещением ордеров на 10.51 или 10.81. Изучайте ежедневные изменения цены EMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc?
Самая высокая цена Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) за последний год составила 11.29. Акции заметно колебались в пределах 9.60 - 11.29, сравнение с 10.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc?
Самая низкая цена Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) за год составила 9.60. Сравнение с текущими 10.51 и 9.60 - 11.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMD?
В прошлом Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.60 и 2.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.60
- Open
- 10.59
- Bid
- 10.51
- Ask
- 10.81
- Low
- 10.47
- High
- 10.59
- Объем
- 197
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- -0.28%
- 6-месячное изменение
- -4.80%
- Годовое изменение
- 2.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%