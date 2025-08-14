EMD: Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc
今日EMD汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.47和高点10.55进行交易。
关注Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EMD股票今天的价格是多少？
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票今天的定价为10.49。它在10.47 - 10.55范围内交易，昨天的收盘价为10.51，交易量达到310。EMD的实时价格图表显示了这些更新。
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票是否支付股息？
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc目前的价值为10.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.34%和USD。实时查看图表以跟踪EMD走势。
如何购买EMD股票？
您可以以10.49的当前价格购买Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票。订单通常设置在10.49或10.79附近，而310和-0.57%显示市场活动。立即关注EMD的实时图表更新。
如何投资EMD股票？
投资Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc需要考虑年度范围9.60 - 11.29和当前价格10.49。许多人在以10.49或10.79下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看EMD价格图表，了解每日变化。
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc的最高价格是11.29。在9.60 - 11.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc的绩效。
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票的最低价格是多少？
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc（EMD）的最低价格为9.60。将其与当前的10.49和9.60 - 11.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMD股票是什么时候拆分的？
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.51和2.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.51
- 开盘价
- 10.55
- 卖价
- 10.49
- 买价
- 10.79
- 最低价
- 10.47
- 最高价
- 10.55
- 交易量
- 310
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- -4.98%
- 年变化
- 2.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%