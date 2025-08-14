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EMD: Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

10.49 USD 0.02 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMD汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.47和高点10.55进行交易。

关注Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMD新闻

常见问题解答

EMD股票今天的价格是多少？

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票今天的定价为10.49。它在10.47 - 10.55范围内交易，昨天的收盘价为10.51，交易量达到310。EMD的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票是否支付股息？

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc目前的价值为10.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.34%和USD。实时查看图表以跟踪EMD走势。

如何购买EMD股票？

您可以以10.49的当前价格购买Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票。订单通常设置在10.49或10.79附近，而310和-0.57%显示市场活动。立即关注EMD的实时图表更新。

如何投资EMD股票？

投资Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc需要考虑年度范围9.60 - 11.29和当前价格10.49。许多人在以10.49或10.79下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看EMD价格图表，了解每日变化。

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc的最高价格是11.29。在9.60 - 11.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc的绩效。

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc股票的最低价格是多少？

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc（EMD）的最低价格为9.60。将其与当前的10.49和9.60 - 11.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMD股票是什么时候拆分的？

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.51和2.34%中可见。

日范围
10.47 10.55
年范围
9.60 11.29
前一天收盘价
10.51
开盘价
10.55
卖价
10.49
买价
10.79
最低价
10.47
最高价
10.55
交易量
310
日变化
-0.19%
月变化
-0.47%
6个月变化
-4.98%
年变化
2.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%