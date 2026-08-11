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EMBX: VanEck Emerging Markets Bond ETF

51.17 USD 0.16 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMBX за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.15, а максимальная — 51.24.

Следите за динамикой VanEck Emerging Markets Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMBX сегодня?

VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) сегодня оценивается на уровне 51.17. Инструмент торгуется в пределах 51.15 - 51.24, вчерашнее закрытие составило 51.33, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMBX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Emerging Markets Bond ETF?

VanEck Emerging Markets Bond ETF в настоящее время оценивается в 51.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.42% и USD. Отслеживайте движения EMBX на графике в реальном времени.

Как купить акции EMBX?

Вы можете купить акции VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) по текущей цене 51.17. Ордера обычно размещаются около 51.17 или 51.47, тогда как 40 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMBX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMBX?

Инвестирование в VanEck Emerging Markets Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.43 - 54.61 и текущей цены 51.17. Многие сравнивают 0.51% и -0.66% перед размещением ордеров на 51.17 или 51.47. Изучайте ежедневные изменения цены EMBX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Emerging Markets Bond ETF?

Самая высокая цена VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) за последний год составила 54.61. Акции заметно колебались в пределах 49.43 - 54.61, сравнение с 51.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Emerging Markets Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Emerging Markets Bond ETF?

Самая низкая цена VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) за год составила 49.43. Сравнение с текущими 51.17 и 49.43 - 54.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMBX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMBX?

В прошлом VanEck Emerging Markets Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.33 и 2.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.15 51.24
Годовой диапазон
49.43 54.61
Предыдущее закрытие
51.33
Open
51.18
Bid
51.17
Ask
51.47
Low
51.15
High
51.24
Объем
40
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
-0.66%
Годовое изменение
2.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%