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EMBX: VanEck Emerging Markets Bond ETF
Курс EMBX за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.15, а максимальная — 51.24.
Следите за динамикой VanEck Emerging Markets Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMBX сегодня?
VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) сегодня оценивается на уровне 51.17. Инструмент торгуется в пределах 51.15 - 51.24, вчерашнее закрытие составило 51.33, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMBX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Emerging Markets Bond ETF?
VanEck Emerging Markets Bond ETF в настоящее время оценивается в 51.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.42% и USD. Отслеживайте движения EMBX на графике в реальном времени.
Как купить акции EMBX?
Вы можете купить акции VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) по текущей цене 51.17. Ордера обычно размещаются около 51.17 или 51.47, тогда как 40 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMBX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMBX?
Инвестирование в VanEck Emerging Markets Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.43 - 54.61 и текущей цены 51.17. Многие сравнивают 0.51% и -0.66% перед размещением ордеров на 51.17 или 51.47. Изучайте ежедневные изменения цены EMBX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Emerging Markets Bond ETF?
Самая высокая цена VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) за последний год составила 54.61. Акции заметно колебались в пределах 49.43 - 54.61, сравнение с 51.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Emerging Markets Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Emerging Markets Bond ETF?
Самая низкая цена VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) за год составила 49.43. Сравнение с текущими 51.17 и 49.43 - 54.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMBX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMBX?
В прошлом VanEck Emerging Markets Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.33 и 2.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.33
- Open
- 51.18
- Bid
- 51.17
- Ask
- 51.47
- Low
- 51.15
- High
- 51.24
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -0.66%
- Годовое изменение
- 2.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%