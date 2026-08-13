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EMBX: VanEck Emerging Markets Bond ETF

51.16 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMBX汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点51.14和高点51.28进行交易。

关注VanEck Emerging Markets Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMBX股票今天的价格是多少？

VanEck Emerging Markets Bond ETF股票今天的定价为51.16。它在51.14 - 51.28范围内交易，昨天的收盘价为51.17，交易量达到26。EMBX的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Emerging Markets Bond ETF股票是否支付股息？

VanEck Emerging Markets Bond ETF目前的价值为51.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.40%和USD。实时查看图表以跟踪EMBX走势。

如何购买EMBX股票？

您可以以51.16的当前价格购买VanEck Emerging Markets Bond ETF股票。订单通常设置在51.16或51.46附近，而26和-0.06%显示市场活动。立即关注EMBX的实时图表更新。

如何投资EMBX股票？

投资VanEck Emerging Markets Bond ETF需要考虑年度范围49.43 - 54.61和当前价格51.16。许多人在以51.16或51.46下订单之前，会比较0.49%和。实时查看EMBX价格图表，了解每日变化。

VanEck Emerging Markets Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Emerging Markets Bond ETF的最高价格是54.61。在49.43 - 54.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Emerging Markets Bond ETF的绩效。

VanEck Emerging Markets Bond ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Emerging Markets Bond ETF（EMBX）的最低价格为49.43。将其与当前的51.16和49.43 - 54.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMBX股票是什么时候拆分的？

VanEck Emerging Markets Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.17和2.40%中可见。

日范围
51.14 51.28
年范围
49.43 54.61
前一天收盘价
51.17
开盘价
51.19
卖价
51.16
买价
51.46
最低价
51.14
最高价
51.28
交易量
26
日变化
-0.02%
月变化
0.49%
6个月变化
-0.68%
年变化
2.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%