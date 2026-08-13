EMBX: VanEck Emerging Markets Bond ETF
今日EMBX汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点51.14和高点51.28进行交易。
关注VanEck Emerging Markets Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EMBX股票今天的价格是多少？
VanEck Emerging Markets Bond ETF股票今天的定价为51.16。它在51.14 - 51.28范围内交易，昨天的收盘价为51.17，交易量达到26。EMBX的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Emerging Markets Bond ETF股票是否支付股息？
VanEck Emerging Markets Bond ETF目前的价值为51.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.40%和USD。实时查看图表以跟踪EMBX走势。
如何购买EMBX股票？
您可以以51.16的当前价格购买VanEck Emerging Markets Bond ETF股票。订单通常设置在51.16或51.46附近，而26和-0.06%显示市场活动。立即关注EMBX的实时图表更新。
如何投资EMBX股票？
投资VanEck Emerging Markets Bond ETF需要考虑年度范围49.43 - 54.61和当前价格51.16。许多人在以51.16或51.46下订单之前，会比较0.49%和。实时查看EMBX价格图表，了解每日变化。
VanEck Emerging Markets Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Emerging Markets Bond ETF的最高价格是54.61。在49.43 - 54.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Emerging Markets Bond ETF的绩效。
VanEck Emerging Markets Bond ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Emerging Markets Bond ETF（EMBX）的最低价格为49.43。将其与当前的51.16和49.43 - 54.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMBX股票是什么时候拆分的？
VanEck Emerging Markets Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.17和2.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.17
- 开盘价
- 51.19
- 卖价
- 51.16
- 买价
- 51.46
- 最低价
- 51.14
- 最高价
- 51.28
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.49%
- 6个月变化
- -0.68%
- 年变化
- 2.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%