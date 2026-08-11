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EMAT: Evolution Metals & Technologies Corp

2.53 USD 0.28 (9.96%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMAT за сегодня изменился на -9.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.51, а максимальная — 2.92.

Следите за динамикой Evolution Metals & Technologies Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMAT сегодня?

Evolution Metals & Technologies Corp (EMAT) сегодня оценивается на уровне 2.53. Инструмент торгуется в пределах 2.51 - 2.92, вчерашнее закрытие составило 2.81, а торговый объем достиг 433. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Evolution Metals & Technologies Corp?

Evolution Metals & Technologies Corp в настоящее время оценивается в 2.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.89% и USD. Отслеживайте движения EMAT на графике в реальном времени.

Как купить акции EMAT?

Вы можете купить акции Evolution Metals & Technologies Corp (EMAT) по текущей цене 2.53. Ордера обычно размещаются около 2.53 или 2.83, тогда как 433 и -11.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMAT?

Инвестирование в Evolution Metals & Technologies Corp предполагает учет годового диапазона 2.51 - 24.08 и текущей цены 2.53. Многие сравнивают -32.17% и -67.40% перед размещением ордеров на 2.53 или 2.83. Изучайте ежедневные изменения цены EMAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Evolution Metals & Technologies Corp?

Самая высокая цена Evolution Metals & Technologies Corp (EMAT) за последний год составила 24.08. Акции заметно колебались в пределах 2.51 - 24.08, сравнение с 2.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Evolution Metals & Technologies Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Evolution Metals & Technologies Corp?

Самая низкая цена Evolution Metals & Technologies Corp (EMAT) за год составила 2.51. Сравнение с текущими 2.53 и 2.51 - 24.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMAT?

В прошлом Evolution Metals & Technologies Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.81 и -71.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.51 2.92
Годовой диапазон
2.51 24.08
Предыдущее закрытие
2.81
Open
2.86
Bid
2.53
Ask
2.83
Low
2.51
High
2.92
Объем
433
Дневное изменение
-9.96%
Месячное изменение
-32.17%
6-месячное изменение
-67.40%
Годовое изменение
-71.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%