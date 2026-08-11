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EMAT: Evolution Metals & Technologies Corp
Курс EMAT за сегодня изменился на -9.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.51, а максимальная — 2.92.
Следите за динамикой Evolution Metals & Technologies Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMAT сегодня?
Evolution Metals & Technologies Corp (EMAT) сегодня оценивается на уровне 2.53. Инструмент торгуется в пределах 2.51 - 2.92, вчерашнее закрытие составило 2.81, а торговый объем достиг 433. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Evolution Metals & Technologies Corp?
Evolution Metals & Technologies Corp в настоящее время оценивается в 2.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.89% и USD. Отслеживайте движения EMAT на графике в реальном времени.
Как купить акции EMAT?
Вы можете купить акции Evolution Metals & Technologies Corp (EMAT) по текущей цене 2.53. Ордера обычно размещаются около 2.53 или 2.83, тогда как 433 и -11.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMAT?
Инвестирование в Evolution Metals & Technologies Corp предполагает учет годового диапазона 2.51 - 24.08 и текущей цены 2.53. Многие сравнивают -32.17% и -67.40% перед размещением ордеров на 2.53 или 2.83. Изучайте ежедневные изменения цены EMAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Evolution Metals & Technologies Corp?
Самая высокая цена Evolution Metals & Technologies Corp (EMAT) за последний год составила 24.08. Акции заметно колебались в пределах 2.51 - 24.08, сравнение с 2.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Evolution Metals & Technologies Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Evolution Metals & Technologies Corp?
Самая низкая цена Evolution Metals & Technologies Corp (EMAT) за год составила 2.51. Сравнение с текущими 2.53 и 2.51 - 24.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMAT?
В прошлом Evolution Metals & Technologies Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.81 и -71.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.81
- Open
- 2.86
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.51
- High
- 2.92
- Объем
- 433
- Дневное изменение
- -9.96%
- Месячное изменение
- -32.17%
- 6-месячное изменение
- -67.40%
- Годовое изменение
- -71.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%