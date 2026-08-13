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EMAT: Evolution Metals & Technologies Corp

2.32 USD 0.21 (8.30%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMAT汇率已更改-8.30%。当日，交易品种以低点2.32和高点2.64进行交易。

关注Evolution Metals & Technologies Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMAT股票今天的价格是多少？

Evolution Metals & Technologies Corp股票今天的定价为2.32。它在2.32 - 2.64范围内交易，昨天的收盘价为2.53，交易量达到352。EMAT的实时价格图表显示了这些更新。

Evolution Metals & Technologies Corp股票是否支付股息？

Evolution Metals & Technologies Corp目前的价值为2.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.22%和USD。实时查看图表以跟踪EMAT走势。

如何购买EMAT股票？

您可以以2.32的当前价格购买Evolution Metals & Technologies Corp股票。订单通常设置在2.32或2.62附近，而352和-11.11%显示市场活动。立即关注EMAT的实时图表更新。

如何投资EMAT股票？

投资Evolution Metals & Technologies Corp需要考虑年度范围2.32 - 24.08和当前价格2.32。许多人在以2.32或2.62下订单之前，会比较-37.80%和。实时查看EMAT价格图表，了解每日变化。

Evolution Metals & Technologies Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Evolution Metals & Technologies Corp的最高价格是24.08。在2.32 - 24.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Evolution Metals & Technologies Corp的绩效。

Evolution Metals & Technologies Corp股票的最低价格是多少？

Evolution Metals & Technologies Corp（EMAT）的最低价格为2.32。将其与当前的2.32和2.32 - 24.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMAT股票是什么时候拆分的？

Evolution Metals & Technologies Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.53和-74.22%中可见。

日范围
2.32 2.64
年范围
2.32 24.08
前一天收盘价
2.53
开盘价
2.61
卖价
2.32
买价
2.62
最低价
2.32
最高价
2.64
交易量
352
日变化
-8.30%
月变化
-37.80%
6个月变化
-70.10%
年变化
-74.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%