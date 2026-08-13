EMAT: Evolution Metals & Technologies Corp
今日EMAT汇率已更改-8.30%。当日，交易品种以低点2.32和高点2.64进行交易。
关注Evolution Metals & Technologies Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EMAT股票今天的价格是多少？
Evolution Metals & Technologies Corp股票今天的定价为2.32。它在2.32 - 2.64范围内交易，昨天的收盘价为2.53，交易量达到352。EMAT的实时价格图表显示了这些更新。
Evolution Metals & Technologies Corp股票是否支付股息？
Evolution Metals & Technologies Corp目前的价值为2.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.22%和USD。实时查看图表以跟踪EMAT走势。
如何购买EMAT股票？
您可以以2.32的当前价格购买Evolution Metals & Technologies Corp股票。订单通常设置在2.32或2.62附近，而352和-11.11%显示市场活动。立即关注EMAT的实时图表更新。
如何投资EMAT股票？
投资Evolution Metals & Technologies Corp需要考虑年度范围2.32 - 24.08和当前价格2.32。许多人在以2.32或2.62下订单之前，会比较-37.80%和。实时查看EMAT价格图表，了解每日变化。
Evolution Metals & Technologies Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Evolution Metals & Technologies Corp的最高价格是24.08。在2.32 - 24.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Evolution Metals & Technologies Corp的绩效。
Evolution Metals & Technologies Corp股票的最低价格是多少？
Evolution Metals & Technologies Corp（EMAT）的最低价格为2.32。将其与当前的2.32和2.32 - 24.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMAT股票是什么时候拆分的？
Evolution Metals & Technologies Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.53和-74.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.53
- 开盘价
- 2.61
- 卖价
- 2.32
- 买价
- 2.62
- 最低价
- 2.32
- 最高价
- 2.64
- 交易量
- 352
- 日变化
- -8.30%
- 月变化
- -37.80%
- 6个月变化
- -70.10%
- 年变化
- -74.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%