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EMA: EMERA INC
Курс EMA за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.29, а максимальная — 51.03.
Следите за динамикой EMERA INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMA сегодня?
EMERA INC (EMA) сегодня оценивается на уровне 50.72. Инструмент торгуется в пределах 50.29 - 51.03, вчерашнее закрытие составило 50.82, а торговый объем достиг 950. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EMERA INC?
EMERA INC в настоящее время оценивается в 50.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.46% и USD. Отслеживайте движения EMA на графике в реальном времени.
Как купить акции EMA?
Вы можете купить акции EMERA INC (EMA) по текущей цене 50.72. Ордера обычно размещаются около 50.72 или 51.02, тогда как 950 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMA?
Инвестирование в EMERA INC предполагает учет годового диапазона 45.79 - 55.49 и текущей цены 50.72. Многие сравнивают -4.75% и -2.37% перед размещением ордеров на 50.72 или 51.02. Изучайте ежедневные изменения цены EMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EMERA INC?
Самая высокая цена EMERA INC (EMA) за последний год составила 55.49. Акции заметно колебались в пределах 45.79 - 55.49, сравнение с 50.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EMERA INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EMERA INC?
Самая низкая цена EMERA INC (EMA) за год составила 45.79. Сравнение с текущими 50.72 и 45.79 - 55.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMA?
В прошлом EMERA INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.82 и 7.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.82
- Open
- 50.92
- Bid
- 50.72
- Ask
- 51.02
- Low
- 50.29
- High
- 51.03
- Объем
- 950
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -4.75%
- 6-месячное изменение
- -2.37%
- Годовое изменение
- 7.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%