КотировкиРазделы
Валюты / EMA
Назад в Рынок акций США

EMA: EMERA INC

50.72 USD 0.10 (0.20%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMA за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.29, а максимальная — 51.03.

Следите за динамикой EMERA INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMA сегодня?

EMERA INC (EMA) сегодня оценивается на уровне 50.72. Инструмент торгуется в пределах 50.29 - 51.03, вчерашнее закрытие составило 50.82, а торговый объем достиг 950. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EMERA INC?

EMERA INC в настоящее время оценивается в 50.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.46% и USD. Отслеживайте движения EMA на графике в реальном времени.

Как купить акции EMA?

Вы можете купить акции EMERA INC (EMA) по текущей цене 50.72. Ордера обычно размещаются около 50.72 или 51.02, тогда как 950 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMA?

Инвестирование в EMERA INC предполагает учет годового диапазона 45.79 - 55.49 и текущей цены 50.72. Многие сравнивают -4.75% и -2.37% перед размещением ордеров на 50.72 или 51.02. Изучайте ежедневные изменения цены EMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EMERA INC?

Самая высокая цена EMERA INC (EMA) за последний год составила 55.49. Акции заметно колебались в пределах 45.79 - 55.49, сравнение с 50.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EMERA INC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EMERA INC?

Самая низкая цена EMERA INC (EMA) за год составила 45.79. Сравнение с текущими 50.72 и 45.79 - 55.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMA?

В прошлом EMERA INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.82 и 7.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.29 51.03
Годовой диапазон
45.79 55.49
Предыдущее закрытие
50.82
Open
50.92
Bid
50.72
Ask
51.02
Low
50.29
High
51.03
Объем
950
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
-4.75%
6-месячное изменение
-2.37%
Годовое изменение
7.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%