EMA: EMERA INC
今日EMA汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点50.90和高点51.41进行交易。
关注EMERA INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EMA股票今天的价格是多少？
EMERA INC股票今天的定价为51.19。它在50.90 - 51.41范围内交易，昨天的收盘价为50.72，交易量达到556。EMA的实时价格图表显示了这些更新。
EMERA INC股票是否支付股息？
EMERA INC目前的价值为51.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.45%和USD。实时查看图表以跟踪EMA走势。
如何购买EMA股票？
您可以以51.19的当前价格购买EMERA INC股票。订单通常设置在51.19或51.49附近，而556和0.20%显示市场活动。立即关注EMA的实时图表更新。
如何投资EMA股票？
投资EMERA INC需要考虑年度范围45.79 - 55.49和当前价格51.19。许多人在以51.19或51.49下订单之前，会比较-3.87%和。实时查看EMA价格图表，了解每日变化。
EMERA INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EMERA INC的最高价格是55.49。在45.79 - 55.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EMERA INC的绩效。
EMERA INC股票的最低价格是多少？
EMERA INC（EMA）的最低价格为45.79。将其与当前的51.19和45.79 - 55.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMA股票是什么时候拆分的？
EMERA INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.72和8.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.72
- 开盘价
- 51.09
- 卖价
- 51.19
- 买价
- 51.49
- 最低价
- 50.90
- 最高价
- 51.41
- 交易量
- 556
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- -3.87%
- 6个月变化
- -1.46%
- 年变化
- 8.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%