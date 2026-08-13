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EMA: EMERA INC

51.19 USD 0.47 (0.93%)
版块: 公用事业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMA汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点50.90和高点51.41进行交易。

关注EMERA INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

EMA股票今天的价格是多少？

EMERA INC股票今天的定价为51.19。它在50.90 - 51.41范围内交易，昨天的收盘价为50.72，交易量达到556。EMA的实时价格图表显示了这些更新。

EMERA INC股票是否支付股息？

EMERA INC目前的价值为51.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.45%和USD。实时查看图表以跟踪EMA走势。

如何购买EMA股票？

您可以以51.19的当前价格购买EMERA INC股票。订单通常设置在51.19或51.49附近，而556和0.20%显示市场活动。立即关注EMA的实时图表更新。

如何投资EMA股票？

投资EMERA INC需要考虑年度范围45.79 - 55.49和当前价格51.19。许多人在以51.19或51.49下订单之前，会比较-3.87%和。实时查看EMA价格图表，了解每日变化。

EMERA INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EMERA INC的最高价格是55.49。在45.79 - 55.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EMERA INC的绩效。

EMERA INC股票的最低价格是多少？

EMERA INC（EMA）的最低价格为45.79。将其与当前的51.19和45.79 - 55.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMA股票是什么时候拆分的？

EMERA INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.72和8.45%中可见。

日范围
50.90 51.41
年范围
45.79 55.49
前一天收盘价
50.72
开盘价
51.09
卖价
51.19
买价
51.49
最低价
50.90
最高价
51.41
交易量
556
日变化
0.93%
月变化
-3.87%
6个月变化
-1.46%
年变化
8.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%