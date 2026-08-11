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ELVR: Elevra Lithium Ltd

60.94 USD 0.60 (0.99%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ELVR за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.80, а максимальная — 61.13.

Следите за динамикой Elevra Lithium Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ELVR сегодня?

Elevra Lithium Ltd (ELVR) сегодня оценивается на уровне 60.94. Инструмент торгуется в пределах 59.80 - 61.13, вчерашнее закрытие составило 60.34, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELVR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elevra Lithium Ltd?

Elevra Lithium Ltd в настоящее время оценивается в 60.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 156.81% и USD. Отслеживайте движения ELVR на графике в реальном времени.

Как купить акции ELVR?

Вы можете купить акции Elevra Lithium Ltd (ELVR) по текущей цене 60.94. Ордера обычно размещаются около 60.94 или 61.24, тогда как 76 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELVR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ELVR?

Инвестирование в Elevra Lithium Ltd предполагает учет годового диапазона 15.54 - 102.80 и текущей цены 60.94. Многие сравнивают 19.30% и 6.06% перед размещением ордеров на 60.94 или 61.24. Изучайте ежедневные изменения цены ELVR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Elevra Lithium Ltd?

Самая высокая цена Elevra Lithium Ltd (ELVR) за последний год составила 102.80. Акции заметно колебались в пределах 15.54 - 102.80, сравнение с 60.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elevra Lithium Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Elevra Lithium Ltd?

Самая низкая цена Elevra Lithium Ltd (ELVR) за год составила 15.54. Сравнение с текущими 60.94 и 15.54 - 102.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELVR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ELVR?

В прошлом Elevra Lithium Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.34 и 156.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.80 61.13
Годовой диапазон
15.54 102.80
Предыдущее закрытие
60.34
Open
60.69
Bid
60.94
Ask
61.24
Low
59.80
High
61.13
Объем
76
Дневное изменение
0.99%
Месячное изменение
19.30%
6-месячное изменение
6.06%
Годовое изменение
156.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%