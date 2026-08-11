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ELVR: Elevra Lithium Ltd
Курс ELVR за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.80, а максимальная — 61.13.
Следите за динамикой Elevra Lithium Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ELVR сегодня?
Elevra Lithium Ltd (ELVR) сегодня оценивается на уровне 60.94. Инструмент торгуется в пределах 59.80 - 61.13, вчерашнее закрытие составило 60.34, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELVR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elevra Lithium Ltd?
Elevra Lithium Ltd в настоящее время оценивается в 60.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 156.81% и USD. Отслеживайте движения ELVR на графике в реальном времени.
Как купить акции ELVR?
Вы можете купить акции Elevra Lithium Ltd (ELVR) по текущей цене 60.94. Ордера обычно размещаются около 60.94 или 61.24, тогда как 76 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELVR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ELVR?
Инвестирование в Elevra Lithium Ltd предполагает учет годового диапазона 15.54 - 102.80 и текущей цены 60.94. Многие сравнивают 19.30% и 6.06% перед размещением ордеров на 60.94 или 61.24. Изучайте ежедневные изменения цены ELVR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Elevra Lithium Ltd?
Самая высокая цена Elevra Lithium Ltd (ELVR) за последний год составила 102.80. Акции заметно колебались в пределах 15.54 - 102.80, сравнение с 60.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elevra Lithium Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Elevra Lithium Ltd?
Самая низкая цена Elevra Lithium Ltd (ELVR) за год составила 15.54. Сравнение с текущими 60.94 и 15.54 - 102.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELVR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ELVR?
В прошлом Elevra Lithium Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.34 и 156.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.34
- Open
- 60.69
- Bid
- 60.94
- Ask
- 61.24
- Low
- 59.80
- High
- 61.13
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- 19.30%
- 6-месячное изменение
- 6.06%
- Годовое изменение
- 156.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%