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ELVR: Elevra Lithium Ltd

59.69 USD 1.25 (2.05%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ELVR汇率已更改-2.05%。当日，交易品种以低点59.19和高点60.94进行交易。

关注Elevra Lithium Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

ELVR股票今天的价格是多少？

Elevra Lithium Ltd股票今天的定价为59.69。它在59.19 - 60.94范围内交易，昨天的收盘价为60.94，交易量达到62。ELVR的实时价格图表显示了这些更新。

Elevra Lithium Ltd股票是否支付股息？

Elevra Lithium Ltd目前的价值为59.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注151.54%和USD。实时查看图表以跟踪ELVR走势。

如何购买ELVR股票？

您可以以59.69的当前价格购买Elevra Lithium Ltd股票。订单通常设置在59.69或59.99附近，而62和-0.75%显示市场活动。立即关注ELVR的实时图表更新。

如何投资ELVR股票？

投资Elevra Lithium Ltd需要考虑年度范围15.54 - 102.80和当前价格59.69。许多人在以59.69或59.99下订单之前，会比较16.86%和。实时查看ELVR价格图表，了解每日变化。

Elevra Lithium Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Elevra Lithium Ltd的最高价格是102.80。在15.54 - 102.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elevra Lithium Ltd的绩效。

Elevra Lithium Ltd股票的最低价格是多少？

Elevra Lithium Ltd（ELVR）的最低价格为15.54。将其与当前的59.69和15.54 - 102.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ELVR股票是什么时候拆分的？

Elevra Lithium Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.94和151.54%中可见。

日范围
59.19 60.94
年范围
15.54 102.80
前一天收盘价
60.94
开盘价
60.14
卖价
59.69
买价
59.99
最低价
59.19
最高价
60.94
交易量
62
日变化
-2.05%
月变化
16.86%
6个月变化
3.88%
年变化
151.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%