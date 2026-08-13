ELVR: Elevra Lithium Ltd
今日ELVR汇率已更改-2.05%。当日，交易品种以低点59.19和高点60.94进行交易。
关注Elevra Lithium Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
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- MN
常见问题解答
ELVR股票今天的价格是多少？
Elevra Lithium Ltd股票今天的定价为59.69。它在59.19 - 60.94范围内交易，昨天的收盘价为60.94，交易量达到62。ELVR的实时价格图表显示了这些更新。
Elevra Lithium Ltd股票是否支付股息？
Elevra Lithium Ltd目前的价值为59.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注151.54%和USD。实时查看图表以跟踪ELVR走势。
如何购买ELVR股票？
您可以以59.69的当前价格购买Elevra Lithium Ltd股票。订单通常设置在59.69或59.99附近，而62和-0.75%显示市场活动。立即关注ELVR的实时图表更新。
如何投资ELVR股票？
投资Elevra Lithium Ltd需要考虑年度范围15.54 - 102.80和当前价格59.69。许多人在以59.69或59.99下订单之前，会比较16.86%和。实时查看ELVR价格图表，了解每日变化。
Elevra Lithium Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Elevra Lithium Ltd的最高价格是102.80。在15.54 - 102.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elevra Lithium Ltd的绩效。
Elevra Lithium Ltd股票的最低价格是多少？
Elevra Lithium Ltd（ELVR）的最低价格为15.54。将其与当前的59.69和15.54 - 102.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ELVR股票是什么时候拆分的？
Elevra Lithium Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.94和151.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.94
- 开盘价
- 60.14
- 卖价
- 59.69
- 买价
- 59.99
- 最低价
- 59.19
- 最高价
- 60.94
- 交易量
- 62
- 日变化
- -2.05%
- 月变化
- 16.86%
- 6个月变化
- 3.88%
- 年变化
- 151.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%