Валюты / ELP
ELP: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
9.62 USD 0.08 (0.84%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELP за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.55, а максимальная — 9.65.
Следите за динамикой Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ELP
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- COPEL Pref ADR earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- ClearBridge Global Infrastructure Income Strategy Q2 2025 Commentary
- COPEL (ELP) Q1 Earnings: More Dividends Are Coming
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.55 9.65
Годовой диапазон
5.72 9.65
- Предыдущее закрытие
- 9.54
- Open
- 9.62
- Bid
- 9.62
- Ask
- 9.92
- Low
- 9.55
- High
- 9.65
- Объем
- 257
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- 9.32%
- 6-месячное изменение
- 31.24%
- Годовое изменение
- 29.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.