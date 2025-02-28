QuotazioniSezioni
Valute / ELP
Tornare a Azioni

ELP: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha

9.74 USD 0.06 (0.62%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ELP ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.64 e ad un massimo di 9.83.

Segui le dinamiche di Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELP News

Intervallo Giornaliero
9.64 9.83
Intervallo Annuale
5.72 9.83
Chiusura Precedente
9.68
Apertura
9.70
Bid
9.74
Ask
10.04
Minimo
9.64
Massimo
9.83
Volume
335
Variazione giornaliera
0.62%
Variazione Mensile
10.68%
Variazione Semestrale
32.88%
Variazione Annuale
31.44%
20 settembre, sabato