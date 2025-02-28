货币 / ELP
ELP: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
9.62 USD 0.08 (0.84%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ELP汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点9.55和高点9.65进行交易。
关注Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELP新闻
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- COPEL Pref ADR earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- ClearBridge Global Infrastructure Income Strategy Q2 2025 Commentary
- COPEL (ELP) Q1 Earnings: More Dividends Are Coming
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
9.55 9.65
年范围
5.72 9.65
- 前一天收盘价
- 9.54
- 开盘价
- 9.62
- 卖价
- 9.62
- 买价
- 9.92
- 最低价
- 9.55
- 最高价
- 9.65
- 交易量
- 257
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- 9.32%
- 6个月变化
- 31.24%
- 年变化
- 29.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值