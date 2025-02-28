Währungen / ELP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ELP: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
9.68 USD 0.04 (0.41%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELP hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.67 bis zu einem Hoch von 9.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELP News
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- COPEL Pref ADR earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- ClearBridge Global Infrastructure Income Strategy Q2 2025 Commentary
- COPEL (ELP) Q1 Earnings: More Dividends Are Coming
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
9.67 9.79
Jahresspanne
5.72 9.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.72
- Eröffnung
- 9.73
- Bid
- 9.68
- Ask
- 9.98
- Tief
- 9.67
- Hoch
- 9.79
- Volumen
- 173
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 10.00%
- 6-Monatsänderung
- 32.06%
- Jahresänderung
- 30.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K