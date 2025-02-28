통화 / ELP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ELP: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
9.74 USD 0.06 (0.62%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELP 환율이 오늘 0.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.64이고 고가는 9.83이었습니다.
Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELP News
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- COPEL Pref ADR earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- ClearBridge Global Infrastructure Income Strategy Q2 2025 Commentary
- COPEL (ELP) Q1 Earnings: More Dividends Are Coming
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
9.64 9.83
년간 변동
5.72 9.83
- 이전 종가
- 9.68
- 시가
- 9.70
- Bid
- 9.74
- Ask
- 10.04
- 저가
- 9.64
- 고가
- 9.83
- 볼륨
- 335
- 일일 변동
- 0.62%
- 월 변동
- 10.68%
- 6개월 변동
- 32.88%
- 년간 변동율
- 31.44%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K