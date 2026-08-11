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ELOG: Eastern International Ltd.

0.81 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ELOG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.81, а максимальная — 0.81.

Следите за динамикой Eastern International Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ELOG сегодня?

Eastern International Ltd. (ELOG) сегодня оценивается на уровне 0.81. Инструмент торгуется в пределах 0.81 - 0.81, вчерашнее закрытие составило 0.81, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELOG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eastern International Ltd.?

Eastern International Ltd. в настоящее время оценивается в 0.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.07% и USD. Отслеживайте движения ELOG на графике в реальном времени.

Как купить акции ELOG?

Вы можете купить акции Eastern International Ltd. (ELOG) по текущей цене 0.81. Ордера обычно размещаются около 0.81 или 1.11, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELOG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ELOG?

Инвестирование в Eastern International Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.74 - 3.07 и текущей цены 0.81. Многие сравнивают -1.22% и -33.06% перед размещением ордеров на 0.81 или 1.11. Изучайте ежедневные изменения цены ELOG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eastern International Ltd.?

Самая высокая цена Eastern International Ltd. (ELOG) за последний год составила 3.07. Акции заметно колебались в пределах 0.74 - 3.07, сравнение с 0.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eastern International Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eastern International Ltd.?

Самая низкая цена Eastern International Ltd. (ELOG) за год составила 0.74. Сравнение с текущими 0.81 и 0.74 - 3.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELOG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ELOG?

В прошлом Eastern International Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.81 и -71.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.81 0.81
Годовой диапазон
0.74 3.07
Предыдущее закрытие
0.81
Open
0.81
Bid
0.81
Ask
1.11
Low
0.81
High
0.81
Объем
6
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-1.22%
6-месячное изменение
-33.06%
Годовое изменение
-71.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%