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ELOG: Eastern International Ltd.
Курс ELOG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.81, а максимальная — 0.81.
Следите за динамикой Eastern International Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ELOG сегодня?
Eastern International Ltd. (ELOG) сегодня оценивается на уровне 0.81. Инструмент торгуется в пределах 0.81 - 0.81, вчерашнее закрытие составило 0.81, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eastern International Ltd.?
Eastern International Ltd. в настоящее время оценивается в 0.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.07% и USD. Отслеживайте движения ELOG на графике в реальном времени.
Как купить акции ELOG?
Вы можете купить акции Eastern International Ltd. (ELOG) по текущей цене 0.81. Ордера обычно размещаются около 0.81 или 1.11, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ELOG?
Инвестирование в Eastern International Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.74 - 3.07 и текущей цены 0.81. Многие сравнивают -1.22% и -33.06% перед размещением ордеров на 0.81 или 1.11. Изучайте ежедневные изменения цены ELOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eastern International Ltd.?
Самая высокая цена Eastern International Ltd. (ELOG) за последний год составила 3.07. Акции заметно колебались в пределах 0.74 - 3.07, сравнение с 0.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eastern International Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eastern International Ltd.?
Самая низкая цена Eastern International Ltd. (ELOG) за год составила 0.74. Сравнение с текущими 0.81 и 0.74 - 3.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ELOG?
В прошлом Eastern International Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.81 и -71.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.81
- Open
- 0.81
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Low
- 0.81
- High
- 0.81
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.22%
- 6-месячное изменение
- -33.06%
- Годовое изменение
- -71.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%