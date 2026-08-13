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ELOG: 东源

0.93 USD 0.12 (14.81%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ELOG汇率已更改14.81%。当日，交易品种以低点0.81和高点0.95进行交易。

关注东源动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ELOG股票今天的价格是多少？

东源股票今天的定价为0.93。它在0.81 - 0.95范围内交易，昨天的收盘价为0.81，交易量达到8。ELOG的实时价格图表显示了这些更新。

东源股票是否支付股息？

东源目前的价值为0.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.79%和USD。实时查看图表以跟踪ELOG走势。

如何购买ELOG股票？

您可以以0.93的当前价格购买东源股票。订单通常设置在0.93或1.23附近，而8和14.81%显示市场活动。立即关注ELOG的实时图表更新。

如何投资ELOG股票？

投资东源需要考虑年度范围0.74 - 3.07和当前价格0.93。许多人在以0.93或1.23下订单之前，会比较13.41%和。实时查看ELOG价格图表，了解每日变化。

东源股票的最高价格是多少？

在过去一年中，东源的最高价格是3.07。在0.74 - 3.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪东源的绩效。

东源股票的最低价格是多少？

东源（ELOG）的最低价格为0.74。将其与当前的0.93和0.74 - 3.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ELOG股票是什么时候拆分的？

东源历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.81和-66.79%中可见。

日范围
0.81 0.95
年范围
0.74 3.07
前一天收盘价
0.81
开盘价
0.81
卖价
0.93
买价
1.23
最低价
0.81
最高价
0.95
交易量
8
日变化
14.81%
月变化
13.41%
6个月变化
-23.14%
年变化
-66.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%