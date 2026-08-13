ELOG: 东源
今日ELOG汇率已更改14.81%。当日，交易品种以低点0.81和高点0.95进行交易。
关注东源动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
ELOG股票今天的价格是多少？
东源股票今天的定价为0.93。它在0.81 - 0.95范围内交易，昨天的收盘价为0.81，交易量达到8。ELOG的实时价格图表显示了这些更新。
东源股票是否支付股息？
东源目前的价值为0.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.79%和USD。实时查看图表以跟踪ELOG走势。
如何购买ELOG股票？
您可以以0.93的当前价格购买东源股票。订单通常设置在0.93或1.23附近，而8和14.81%显示市场活动。立即关注ELOG的实时图表更新。
如何投资ELOG股票？
投资东源需要考虑年度范围0.74 - 3.07和当前价格0.93。许多人在以0.93或1.23下订单之前，会比较13.41%和。实时查看ELOG价格图表，了解每日变化。
东源股票的最高价格是多少？
在过去一年中，东源的最高价格是3.07。在0.74 - 3.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪东源的绩效。
东源股票的最低价格是多少？
东源（ELOG）的最低价格为0.74。将其与当前的0.93和0.74 - 3.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ELOG股票是什么时候拆分的？
东源历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.81和-66.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.81
- 开盘价
- 0.81
- 卖价
- 0.93
- 买价
- 1.23
- 最低价
- 0.81
- 最高价
- 0.95
- 交易量
- 8
- 日变化
- 14.81%
- 月变化
- 13.41%
- 6个月变化
- -23.14%
- 年变化
- -66.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%