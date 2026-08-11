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ELM: Elm Market Navigator ETF

29.73 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ELM за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.62, а максимальная — 29.75.

Следите за динамикой Elm Market Navigator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ELM сегодня?

Elm Market Navigator ETF (ELM) сегодня оценивается на уровне 29.73. Инструмент торгуется в пределах 29.62 - 29.75, вчерашнее закрытие составило 29.69, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elm Market Navigator ETF?

Elm Market Navigator ETF в настоящее время оценивается в 29.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.13% и USD. Отслеживайте движения ELM на графике в реальном времени.

Как купить акции ELM?

Вы можете купить акции Elm Market Navigator ETF (ELM) по текущей цене 29.73. Ордера обычно размещаются около 29.73 или 30.03, тогда как 80 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ELM?

Инвестирование в Elm Market Navigator ETF предполагает учет годового диапазона 26.58 - 29.77 и текущей цены 29.73. Многие сравнивают 1.64% и 5.13% перед размещением ордеров на 29.73 или 30.03. Изучайте ежедневные изменения цены ELM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Elm Market Navigator ETF?

Самая высокая цена Elm Market Navigator ETF (ELM) за последний год составила 29.77. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 29.77, сравнение с 29.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elm Market Navigator ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Elm Market Navigator ETF?

Самая низкая цена Elm Market Navigator ETF (ELM) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 29.73 и 26.58 - 29.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ELM?

В прошлом Elm Market Navigator ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.69 и 5.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.62 29.75
Годовой диапазон
26.58 29.77
Предыдущее закрытие
29.69
Open
29.75
Bid
29.73
Ask
30.03
Low
29.62
High
29.75
Объем
80
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
5.13%
Годовое изменение
5.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%