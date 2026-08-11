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ELM: Elm Market Navigator ETF
Курс ELM за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.62, а максимальная — 29.75.
Следите за динамикой Elm Market Navigator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ELM сегодня?
Elm Market Navigator ETF (ELM) сегодня оценивается на уровне 29.73. Инструмент торгуется в пределах 29.62 - 29.75, вчерашнее закрытие составило 29.69, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elm Market Navigator ETF?
Elm Market Navigator ETF в настоящее время оценивается в 29.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.13% и USD. Отслеживайте движения ELM на графике в реальном времени.
Как купить акции ELM?
Вы можете купить акции Elm Market Navigator ETF (ELM) по текущей цене 29.73. Ордера обычно размещаются около 29.73 или 30.03, тогда как 80 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ELM?
Инвестирование в Elm Market Navigator ETF предполагает учет годового диапазона 26.58 - 29.77 и текущей цены 29.73. Многие сравнивают 1.64% и 5.13% перед размещением ордеров на 29.73 или 30.03. Изучайте ежедневные изменения цены ELM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Elm Market Navigator ETF?
Самая высокая цена Elm Market Navigator ETF (ELM) за последний год составила 29.77. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 29.77, сравнение с 29.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elm Market Navigator ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Elm Market Navigator ETF?
Самая низкая цена Elm Market Navigator ETF (ELM) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 29.73 и 26.58 - 29.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ELM?
В прошлом Elm Market Navigator ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.69 и 5.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.69
- Open
- 29.75
- Bid
- 29.73
- Ask
- 30.03
- Low
- 29.62
- High
- 29.75
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 5.13%
- Годовое изменение
- 5.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%