ELM: Elm Market Navigator ETF
今日ELM汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点29.64和高点29.77进行交易。
关注Elm Market Navigator ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ELM股票今天的价格是多少？
Elm Market Navigator ETF股票今天的定价为29.69。它在29.64 - 29.77范围内交易，昨天的收盘价为29.73，交易量达到27。ELM的实时价格图表显示了这些更新。
Elm Market Navigator ETF股票是否支付股息？
Elm Market Navigator ETF目前的价值为29.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.99%和USD。实时查看图表以跟踪ELM走势。
如何购买ELM股票？
您可以以29.69的当前价格购买Elm Market Navigator ETF股票。订单通常设置在29.69或29.99附近，而27和-0.27%显示市场活动。立即关注ELM的实时图表更新。
如何投资ELM股票？
投资Elm Market Navigator ETF需要考虑年度范围26.58 - 29.77和当前价格29.69。许多人在以29.69或29.99下订单之前，会比较1.50%和。实时查看ELM价格图表，了解每日变化。
Elm Market Navigator ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Elm Market Navigator ETF的最高价格是29.77。在26.58 - 29.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elm Market Navigator ETF的绩效。
Elm Market Navigator ETF股票的最低价格是多少？
Elm Market Navigator ETF（ELM）的最低价格为26.58。将其与当前的29.69和26.58 - 29.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ELM股票是什么时候拆分的？
Elm Market Navigator ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.73和4.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.73
- 开盘价
- 29.77
- 卖价
- 29.69
- 买价
- 29.99
- 最低价
- 29.64
- 最高价
- 29.77
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.50%
- 6个月变化
- 4.99%
- 年变化
- 4.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%