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ELM: Elm Market Navigator ETF

29.69 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ELM汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点29.64和高点29.77进行交易。

关注Elm Market Navigator ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ELM股票今天的价格是多少？

Elm Market Navigator ETF股票今天的定价为29.69。它在29.64 - 29.77范围内交易，昨天的收盘价为29.73，交易量达到27。ELM的实时价格图表显示了这些更新。

Elm Market Navigator ETF股票是否支付股息？

Elm Market Navigator ETF目前的价值为29.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.99%和USD。实时查看图表以跟踪ELM走势。

如何购买ELM股票？

您可以以29.69的当前价格购买Elm Market Navigator ETF股票。订单通常设置在29.69或29.99附近，而27和-0.27%显示市场活动。立即关注ELM的实时图表更新。

如何投资ELM股票？

投资Elm Market Navigator ETF需要考虑年度范围26.58 - 29.77和当前价格29.69。许多人在以29.69或29.99下订单之前，会比较1.50%和。实时查看ELM价格图表，了解每日变化。

Elm Market Navigator ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Elm Market Navigator ETF的最高价格是29.77。在26.58 - 29.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elm Market Navigator ETF的绩效。

Elm Market Navigator ETF股票的最低价格是多少？

Elm Market Navigator ETF（ELM）的最低价格为26.58。将其与当前的29.69和26.58 - 29.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ELM股票是什么时候拆分的？

Elm Market Navigator ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.73和4.99%中可见。

日范围
29.64 29.77
年范围
26.58 29.77
前一天收盘价
29.73
开盘价
29.77
卖价
29.69
买价
29.99
最低价
29.64
最高价
29.77
交易量
27
日变化
-0.13%
月变化
1.50%
6个月变化
4.99%
年变化
4.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%