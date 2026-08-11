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ELFY: ALPS Electrification Infrastructure ETF

41.95 USD 0.28 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ELFY за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.90, а максимальная — 42.37.

Следите за динамикой ALPS Electrification Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ELFY сегодня?

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) сегодня оценивается на уровне 41.95. Инструмент торгуется в пределах 41.90 - 42.37, вчерашнее закрытие составило 42.23, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELFY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS Electrification Infrastructure ETF?

ALPS Electrification Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 41.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.57% и USD. Отслеживайте движения ELFY на графике в реальном времени.

Как купить акции ELFY?

Вы можете купить акции ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) по текущей цене 41.95. Ордера обычно размещаются около 41.95 или 42.25, тогда как 28 и -0.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELFY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ELFY?

Инвестирование в ALPS Electrification Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 38.05 - 45.92 и текущей цены 41.95. Многие сравнивают 3.79% и 2.24% перед размещением ордеров на 41.95 или 42.25. Изучайте ежедневные изменения цены ELFY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALPS Electrification Infrastructure ETF?

Самая высокая цена ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) за последний год составила 45.92. Акции заметно колебались в пределах 38.05 - 45.92, сравнение с 42.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS Electrification Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALPS Electrification Infrastructure ETF?

Самая низкая цена ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) за год составила 38.05. Сравнение с текущими 41.95 и 38.05 - 45.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELFY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ELFY?

В прошлом ALPS Electrification Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.23 и 3.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.90 42.37
Годовой диапазон
38.05 45.92
Предыдущее закрытие
42.23
Open
42.37
Bid
41.95
Ask
42.25
Low
41.90
High
42.37
Объем
28
Дневное изменение
-0.66%
Месячное изменение
3.79%
6-месячное изменение
2.24%
Годовое изменение
3.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%