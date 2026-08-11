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ELFY: ALPS Electrification Infrastructure ETF
Курс ELFY за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.90, а максимальная — 42.37.
Следите за динамикой ALPS Electrification Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ELFY сегодня?
ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) сегодня оценивается на уровне 41.95. Инструмент торгуется в пределах 41.90 - 42.37, вчерашнее закрытие составило 42.23, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELFY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS Electrification Infrastructure ETF?
ALPS Electrification Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 41.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.57% и USD. Отслеживайте движения ELFY на графике в реальном времени.
Как купить акции ELFY?
Вы можете купить акции ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) по текущей цене 41.95. Ордера обычно размещаются около 41.95 или 42.25, тогда как 28 и -0.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELFY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ELFY?
Инвестирование в ALPS Electrification Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 38.05 - 45.92 и текущей цены 41.95. Многие сравнивают 3.79% и 2.24% перед размещением ордеров на 41.95 или 42.25. Изучайте ежедневные изменения цены ELFY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALPS Electrification Infrastructure ETF?
Самая высокая цена ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) за последний год составила 45.92. Акции заметно колебались в пределах 38.05 - 45.92, сравнение с 42.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS Electrification Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALPS Electrification Infrastructure ETF?
Самая низкая цена ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) за год составила 38.05. Сравнение с текущими 41.95 и 38.05 - 45.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELFY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ELFY?
В прошлом ALPS Electrification Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.23 и 3.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.23
- Open
- 42.37
- Bid
- 41.95
- Ask
- 42.25
- Low
- 41.90
- High
- 42.37
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- 3.79%
- 6-месячное изменение
- 2.24%
- Годовое изменение
- 3.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%