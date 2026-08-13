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ELFY: ALPS Electrification Infrastructure ETF

42.29 USD 0.34 (0.81%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ELFY汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点42.08和高点42.36进行交易。

关注ALPS Electrification Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ELFY股票今天的价格是多少？

ALPS Electrification Infrastructure ETF股票今天的定价为42.29。它在42.08 - 42.36范围内交易，昨天的收盘价为41.95，交易量达到36。ELFY的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS Electrification Infrastructure ETF股票是否支付股息？

ALPS Electrification Infrastructure ETF目前的价值为42.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.41%和USD。实时查看图表以跟踪ELFY走势。

如何购买ELFY股票？

您可以以42.29的当前价格购买ALPS Electrification Infrastructure ETF股票。订单通常设置在42.29或42.59附近，而36和0.50%显示市场活动。立即关注ELFY的实时图表更新。

如何投资ELFY股票？

投资ALPS Electrification Infrastructure ETF需要考虑年度范围38.05 - 45.92和当前价格42.29。许多人在以42.29或42.59下订单之前，会比较4.63%和。实时查看ELFY价格图表，了解每日变化。

ALPS Electrification Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPS Electrification Infrastructure ETF的最高价格是45.92。在38.05 - 45.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS Electrification Infrastructure ETF的绩效。

ALPS Electrification Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

ALPS Electrification Infrastructure ETF（ELFY）的最低价格为38.05。将其与当前的42.29和38.05 - 45.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELFY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ELFY股票是什么时候拆分的？

ALPS Electrification Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.95和4.41%中可见。

日范围
42.08 42.36
年范围
38.05 45.92
前一天收盘价
41.95
开盘价
42.08
卖价
42.29
买价
42.59
最低价
42.08
最高价
42.36
交易量
36
日变化
0.81%
月变化
4.63%
6个月变化
3.07%
年变化
4.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%