ELFY: ALPS Electrification Infrastructure ETF
今日ELFY汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点42.08和高点42.36进行交易。
关注ALPS Electrification Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ELFY股票今天的价格是多少？
ALPS Electrification Infrastructure ETF股票今天的定价为42.29。它在42.08 - 42.36范围内交易，昨天的收盘价为41.95，交易量达到36。ELFY的实时价格图表显示了这些更新。
ALPS Electrification Infrastructure ETF股票是否支付股息？
ALPS Electrification Infrastructure ETF目前的价值为42.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.41%和USD。实时查看图表以跟踪ELFY走势。
如何购买ELFY股票？
您可以以42.29的当前价格购买ALPS Electrification Infrastructure ETF股票。订单通常设置在42.29或42.59附近，而36和0.50%显示市场活动。立即关注ELFY的实时图表更新。
如何投资ELFY股票？
投资ALPS Electrification Infrastructure ETF需要考虑年度范围38.05 - 45.92和当前价格42.29。许多人在以42.29或42.59下订单之前，会比较4.63%和。实时查看ELFY价格图表，了解每日变化。
ALPS Electrification Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALPS Electrification Infrastructure ETF的最高价格是45.92。在38.05 - 45.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS Electrification Infrastructure ETF的绩效。
ALPS Electrification Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
ALPS Electrification Infrastructure ETF（ELFY）的最低价格为38.05。将其与当前的42.29和38.05 - 45.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELFY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ELFY股票是什么时候拆分的？
ALPS Electrification Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.95和4.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.95
- 开盘价
- 42.08
- 卖价
- 42.29
- 买价
- 42.59
- 最低价
- 42.08
- 最高价
- 42.36
- 交易量
- 36
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 4.63%
- 6个月变化
- 3.07%
- 年变化
- 4.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%