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ELE: Elemental Royalty Corporation
Курс ELE за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.66, а максимальная — 19.32.
Следите за динамикой Elemental Royalty Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ELE сегодня?
Elemental Royalty Corporation (ELE) сегодня оценивается на уровне 19.08. Инструмент торгуется в пределах 18.66 - 19.32, вчерашнее закрытие составило 19.17, а торговый объем достиг 788. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elemental Royalty Corporation?
Elemental Royalty Corporation в настоящее время оценивается в 19.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.88% и USD. Отслеживайте движения ELE на графике в реальном времени.
Как купить акции ELE?
Вы можете купить акции Elemental Royalty Corporation (ELE) по текущей цене 19.08. Ордера обычно размещаются около 19.08 или 19.38, тогда как 788 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ELE?
Инвестирование в Elemental Royalty Corporation предполагает учет годового диапазона 12.80 - 26.96 и текущей цены 19.08. Многие сравнивают 22.31% и -20.20% перед размещением ордеров на 19.08 или 19.38. Изучайте ежедневные изменения цены ELE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Elemental Royalty Corporation?
Самая высокая цена Elemental Royalty Corporation (ELE) за последний год составила 26.96. Акции заметно колебались в пределах 12.80 - 26.96, сравнение с 19.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elemental Royalty Corporation на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Elemental Royalty Corporation?
Самая низкая цена Elemental Royalty Corporation (ELE) за год составила 12.80. Сравнение с текущими 19.08 и 12.80 - 26.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ELE?
В прошлом Elemental Royalty Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.17 и 46.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.17
- Open
- 19.01
- Bid
- 19.08
- Ask
- 19.38
- Low
- 18.66
- High
- 19.32
- Объем
- 788
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 22.31%
- 6-месячное изменение
- -20.20%
- Годовое изменение
- 46.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%