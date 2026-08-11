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ELE: Elemental Royalty Corporation

19.08 USD 0.09 (0.47%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ELE за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.66, а максимальная — 19.32.

Следите за динамикой Elemental Royalty Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ELE сегодня?

Elemental Royalty Corporation (ELE) сегодня оценивается на уровне 19.08. Инструмент торгуется в пределах 18.66 - 19.32, вчерашнее закрытие составило 19.17, а торговый объем достиг 788. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elemental Royalty Corporation?

Elemental Royalty Corporation в настоящее время оценивается в 19.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.88% и USD. Отслеживайте движения ELE на графике в реальном времени.

Как купить акции ELE?

Вы можете купить акции Elemental Royalty Corporation (ELE) по текущей цене 19.08. Ордера обычно размещаются около 19.08 или 19.38, тогда как 788 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ELE?

Инвестирование в Elemental Royalty Corporation предполагает учет годового диапазона 12.80 - 26.96 и текущей цены 19.08. Многие сравнивают 22.31% и -20.20% перед размещением ордеров на 19.08 или 19.38. Изучайте ежедневные изменения цены ELE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Elemental Royalty Corporation?

Самая высокая цена Elemental Royalty Corporation (ELE) за последний год составила 26.96. Акции заметно колебались в пределах 12.80 - 26.96, сравнение с 19.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elemental Royalty Corporation на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Elemental Royalty Corporation?

Самая низкая цена Elemental Royalty Corporation (ELE) за год составила 12.80. Сравнение с текущими 19.08 и 12.80 - 26.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ELE?

В прошлом Elemental Royalty Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.17 и 46.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.66 19.32
Годовой диапазон
12.80 26.96
Предыдущее закрытие
19.17
Open
19.01
Bid
19.08
Ask
19.38
Low
18.66
High
19.32
Объем
788
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
22.31%
6-месячное изменение
-20.20%
Годовое изменение
46.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%