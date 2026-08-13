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ELE: Elemental Royalty Corporation

19.40 USD 0.32 (1.68%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ELE汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点18.92和高点19.48进行交易。

关注Elemental Royalty Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ELE股票今天的价格是多少？

Elemental Royalty Corporation股票今天的定价为19.40。它在18.92 - 19.48范围内交易，昨天的收盘价为19.08，交易量达到530。ELE的实时价格图表显示了这些更新。

Elemental Royalty Corporation股票是否支付股息？

Elemental Royalty Corporation目前的价值为19.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注49.35%和USD。实时查看图表以跟踪ELE走势。

如何购买ELE股票？

您可以以19.40的当前价格购买Elemental Royalty Corporation股票。订单通常设置在19.40或19.70附近，而530和2.54%显示市场活动。立即关注ELE的实时图表更新。

如何投资ELE股票？

投资Elemental Royalty Corporation需要考虑年度范围12.80 - 26.96和当前价格19.40。许多人在以19.40或19.70下订单之前，会比较24.36%和。实时查看ELE价格图表，了解每日变化。

Elemental Royalty Corporation股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Elemental Royalty Corporation的最高价格是26.96。在12.80 - 26.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elemental Royalty Corporation的绩效。

Elemental Royalty Corporation股票的最低价格是多少？

Elemental Royalty Corporation（ELE）的最低价格为12.80。将其与当前的19.40和12.80 - 26.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ELE股票是什么时候拆分的？

Elemental Royalty Corporation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.08和49.35%中可见。

日范围
18.92 19.48
年范围
12.80 26.96
前一天收盘价
19.08
开盘价
18.92
卖价
19.40
买价
19.70
最低价
18.92
最高价
19.48
交易量
530
日变化
1.68%
月变化
24.36%
6个月变化
-18.86%
年变化
49.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%