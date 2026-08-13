ELE: Elemental Royalty Corporation
今日ELE汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点18.92和高点19.48进行交易。
关注Elemental Royalty Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ELE股票今天的价格是多少？
Elemental Royalty Corporation股票今天的定价为19.40。它在18.92 - 19.48范围内交易，昨天的收盘价为19.08，交易量达到530。ELE的实时价格图表显示了这些更新。
Elemental Royalty Corporation股票是否支付股息？
Elemental Royalty Corporation目前的价值为19.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注49.35%和USD。实时查看图表以跟踪ELE走势。
如何购买ELE股票？
您可以以19.40的当前价格购买Elemental Royalty Corporation股票。订单通常设置在19.40或19.70附近，而530和2.54%显示市场活动。立即关注ELE的实时图表更新。
如何投资ELE股票？
投资Elemental Royalty Corporation需要考虑年度范围12.80 - 26.96和当前价格19.40。许多人在以19.40或19.70下订单之前，会比较24.36%和。实时查看ELE价格图表，了解每日变化。
Elemental Royalty Corporation股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Elemental Royalty Corporation的最高价格是26.96。在12.80 - 26.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elemental Royalty Corporation的绩效。
Elemental Royalty Corporation股票的最低价格是多少？
Elemental Royalty Corporation（ELE）的最低价格为12.80。将其与当前的19.40和12.80 - 26.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ELE股票是什么时候拆分的？
Elemental Royalty Corporation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.08和49.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.08
- 开盘价
- 18.92
- 卖价
- 19.40
- 买价
- 19.70
- 最低价
- 18.92
- 最高价
- 19.48
- 交易量
- 530
- 日变化
- 1.68%
- 月变化
- 24.36%
- 6个月变化
- -18.86%
- 年变化
- 49.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%