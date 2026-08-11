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ELCV: Eventide High Dividend ETF
Курс ELCV за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.63, а максимальная — 31.76.
Следите за динамикой Eventide High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ELCV сегодня?
Eventide High Dividend ETF (ELCV) сегодня оценивается на уровне 31.71. Инструмент торгуется в пределах 31.63 - 31.76, вчерашнее закрытие составило 31.57, а торговый объем достиг 56. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide High Dividend ETF?
Eventide High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 31.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.89% и USD. Отслеживайте движения ELCV на графике в реальном времени.
Как купить акции ELCV?
Вы можете купить акции Eventide High Dividend ETF (ELCV) по текущей цене 31.71. Ордера обычно размещаются около 31.71 или 32.01, тогда как 56 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ELCV?
Инвестирование в Eventide High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 28.37 - 33.19 и текущей цены 31.71. Многие сравнивают 2.59% и 6.55% перед размещением ордеров на 31.71 или 32.01. Изучайте ежедневные изменения цены ELCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eventide High Dividend ETF?
Самая высокая цена Eventide High Dividend ETF (ELCV) за последний год составила 33.19. Акции заметно колебались в пределах 28.37 - 33.19, сравнение с 31.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide High Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eventide High Dividend ETF?
Самая низкая цена Eventide High Dividend ETF (ELCV) за год составила 28.37. Сравнение с текущими 31.71 и 28.37 - 33.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ELCV?
В прошлом Eventide High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.57 и 7.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.57
- Open
- 31.68
- Bid
- 31.71
- Ask
- 32.01
- Low
- 31.63
- High
- 31.76
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 2.59%
- 6-месячное изменение
- 6.55%
- Годовое изменение
- 7.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%