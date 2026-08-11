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ELCV: Eventide High Dividend ETF

31.71 USD 0.14 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ELCV за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.63, а максимальная — 31.76.

Следите за динамикой Eventide High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ELCV сегодня?

Eventide High Dividend ETF (ELCV) сегодня оценивается на уровне 31.71. Инструмент торгуется в пределах 31.63 - 31.76, вчерашнее закрытие составило 31.57, а торговый объем достиг 56. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide High Dividend ETF?

Eventide High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 31.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.89% и USD. Отслеживайте движения ELCV на графике в реальном времени.

Как купить акции ELCV?

Вы можете купить акции Eventide High Dividend ETF (ELCV) по текущей цене 31.71. Ордера обычно размещаются около 31.71 или 32.01, тогда как 56 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ELCV?

Инвестирование в Eventide High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 28.37 - 33.19 и текущей цены 31.71. Многие сравнивают 2.59% и 6.55% перед размещением ордеров на 31.71 или 32.01. Изучайте ежедневные изменения цены ELCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eventide High Dividend ETF?

Самая высокая цена Eventide High Dividend ETF (ELCV) за последний год составила 33.19. Акции заметно колебались в пределах 28.37 - 33.19, сравнение с 31.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide High Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eventide High Dividend ETF?

Самая низкая цена Eventide High Dividend ETF (ELCV) за год составила 28.37. Сравнение с текущими 31.71 и 28.37 - 33.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ELCV?

В прошлом Eventide High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.57 и 7.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.63 31.76
Годовой диапазон
28.37 33.19
Предыдущее закрытие
31.57
Open
31.68
Bid
31.71
Ask
32.01
Low
31.63
High
31.76
Объем
56
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
2.59%
6-месячное изменение
6.55%
Годовое изменение
7.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%