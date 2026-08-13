ELCV: Eventide High Dividend ETF
今日ELCV汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点31.85和高点31.96进行交易。
关注Eventide High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ELCV股票今天的价格是多少？
Eventide High Dividend ETF股票今天的定价为31.89。它在31.85 - 31.96范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到72。ELCV的实时价格图表显示了这些更新。
Eventide High Dividend ETF股票是否支付股息？
Eventide High Dividend ETF目前的价值为31.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.51%和USD。实时查看图表以跟踪ELCV走势。
如何购买ELCV股票？
您可以以31.89的当前价格购买Eventide High Dividend ETF股票。订单通常设置在31.89或32.19附近，而72和-0.16%显示市场活动。立即关注ELCV的实时图表更新。
如何投资ELCV股票？
投资Eventide High Dividend ETF需要考虑年度范围28.37 - 33.19和当前价格31.89。许多人在以31.89或32.19下订单之前，会比较3.17%和。实时查看ELCV价格图表，了解每日变化。
Eventide High Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eventide High Dividend ETF的最高价格是33.19。在28.37 - 33.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eventide High Dividend ETF的绩效。
Eventide High Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Eventide High Dividend ETF（ELCV）的最低价格为28.37。将其与当前的31.89和28.37 - 33.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ELCV股票是什么时候拆分的？
Eventide High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.71和8.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.71
- 开盘价
- 31.94
- 卖价
- 31.89
- 买价
- 32.19
- 最低价
- 31.85
- 最高价
- 31.96
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- 3.17%
- 6个月变化
- 7.16%
- 年变化
- 8.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%