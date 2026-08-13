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ELCV: Eventide High Dividend ETF

31.89 USD 0.18 (0.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ELCV汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点31.85和高点31.96进行交易。

关注Eventide High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ELCV股票今天的价格是多少？

Eventide High Dividend ETF股票今天的定价为31.89。它在31.85 - 31.96范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到72。ELCV的实时价格图表显示了这些更新。

Eventide High Dividend ETF股票是否支付股息？

Eventide High Dividend ETF目前的价值为31.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.51%和USD。实时查看图表以跟踪ELCV走势。

如何购买ELCV股票？

您可以以31.89的当前价格购买Eventide High Dividend ETF股票。订单通常设置在31.89或32.19附近，而72和-0.16%显示市场活动。立即关注ELCV的实时图表更新。

如何投资ELCV股票？

投资Eventide High Dividend ETF需要考虑年度范围28.37 - 33.19和当前价格31.89。许多人在以31.89或32.19下订单之前，会比较3.17%和。实时查看ELCV价格图表，了解每日变化。

Eventide High Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eventide High Dividend ETF的最高价格是33.19。在28.37 - 33.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eventide High Dividend ETF的绩效。

Eventide High Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Eventide High Dividend ETF（ELCV）的最低价格为28.37。将其与当前的31.89和28.37 - 33.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ELCV股票是什么时候拆分的？

Eventide High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.71和8.51%中可见。

日范围
31.85 31.96
年范围
28.37 33.19
前一天收盘价
31.71
开盘价
31.94
卖价
31.89
买价
32.19
最低价
31.85
最高价
31.96
交易量
72
日变化
0.57%
月变化
3.17%
6个月变化
7.16%
年变化
8.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%