Курс EKG за сегодня изменился на 2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.92, а максимальная — 20.93.

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