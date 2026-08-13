EKG: First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
今日EKG汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点21.15和高点21.16进行交易。
关注First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
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常见问题解答
EKG股票今天的价格是多少？
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票今天的定价为21.15。它在21.15 - 21.16范围内交易，昨天的收盘价为20.93，交易量达到2。EKG的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票是否支付股息？
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF目前的价值为21.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.18%和USD。实时查看图表以跟踪EKG走势。
如何购买EKG股票？
您可以以21.15的当前价格购买First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票。订单通常设置在21.15或21.45附近，而2和-0.05%显示市场活动。立即关注EKG的实时图表更新。
如何投资EKG股票？
投资First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF需要考虑年度范围15.80 - 21.16和当前价格21.15。许多人在以21.15或21.45下订单之前，会比较5.54%和。实时查看EKG价格图表，了解每日变化。
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF的最高价格是21.16。在15.80 - 21.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF的绩效。
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF（EKG）的最低价格为15.80。将其与当前的21.15和15.80 - 21.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EKG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EKG股票是什么时候拆分的？
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.93和22.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.93
- 开盘价
- 21.16
- 卖价
- 21.15
- 买价
- 21.45
- 最低价
- 21.15
- 最高价
- 21.16
- 交易量
- 2
- 日变化
- 1.05%
- 月变化
- 5.54%
- 6个月变化
- 19.69%
- 年变化
- 22.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%