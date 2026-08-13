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EKG: First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

21.15 USD 0.22 (1.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EKG汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点21.15和高点21.16进行交易。

关注First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EKG股票今天的价格是多少？

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票今天的定价为21.15。它在21.15 - 21.16范围内交易，昨天的收盘价为20.93，交易量达到2。EKG的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票是否支付股息？

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF目前的价值为21.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.18%和USD。实时查看图表以跟踪EKG走势。

如何购买EKG股票？

您可以以21.15的当前价格购买First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票。订单通常设置在21.15或21.45附近，而2和-0.05%显示市场活动。立即关注EKG的实时图表更新。

如何投资EKG股票？

投资First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF需要考虑年度范围15.80 - 21.16和当前价格21.15。许多人在以21.15或21.45下订单之前，会比较5.54%和。实时查看EKG价格图表，了解每日变化。

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF的最高价格是21.16。在15.80 - 21.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF的绩效。

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF（EKG）的最低价格为15.80。将其与当前的21.15和15.80 - 21.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EKG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EKG股票是什么时候拆分的？

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.93和22.18%中可见。

日范围
21.15 21.16
年范围
15.80 21.16
前一天收盘价
20.93
开盘价
21.16
卖价
21.15
买价
21.45
最低价
21.15
最高价
21.16
交易量
2
日变化
1.05%
月变化
5.54%
6个月变化
19.69%
年变化
22.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%