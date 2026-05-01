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EJUL: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July

30.69 USD 0.06 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EJUL за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.60, а максимальная — 30.74.

Следите за динамикой Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EJUL сегодня?

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July (EJUL) сегодня оценивается на уровне 30.69. Инструмент торгуется в пределах 30.60 - 30.74, вчерашнее закрытие составило 30.75, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July?

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July в настоящее время оценивается в 30.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.37% и USD. Отслеживайте движения EJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции EJUL?

Вы можете купить акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July (EJUL) по текущей цене 30.69. Ордера обычно размещаются около 30.69 или 30.99, тогда как 69 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EJUL?

Инвестирование в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July предполагает учет годового диапазона 27.98 - 32.06 и текущей цены 30.69. Многие сравнивают 2.27% и 1.15% перед размещением ордеров на 30.69 или 30.99. Изучайте ежедневные изменения цены EJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July?

Самая высокая цена Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July (EJUL) за последний год составила 32.06. Акции заметно колебались в пределах 27.98 - 32.06, сравнение с 30.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July?

Самая низкая цена Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July (EJUL) за год составила 27.98. Сравнение с текущими 30.69 и 27.98 - 32.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EJUL?

В прошлом Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.75 и 9.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.60 30.74
Годовой диапазон
27.98 32.06
Предыдущее закрытие
30.75
Open
30.69
Bid
30.69
Ask
30.99
Low
30.60
High
30.74
Объем
69
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
2.27%
6-месячное изменение
1.15%
Годовое изменение
9.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%