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EJUL: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July

30.79 USD 0.10 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EJUL汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点30.68和高点30.85进行交易。

关注Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EJUL新闻

常见问题解答

EJUL股票今天的价格是多少？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July股票今天的定价为30.79。它在30.68 - 30.85范围内交易，昨天的收盘价为30.69，交易量达到27。EJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July股票是否支付股息？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July目前的价值为30.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.73%和USD。实时查看图表以跟踪EJUL走势。

如何购买EJUL股票？

您可以以30.79的当前价格购买Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July股票。订单通常设置在30.79或31.09附近，而27和-0.06%显示市场活动。立即关注EJUL的实时图表更新。

如何投资EJUL股票？

投资Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July需要考虑年度范围27.98 - 32.06和当前价格30.79。许多人在以30.79或31.09下订单之前，会比较2.60%和。实时查看EJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July的最高价格是32.06。在27.98 - 32.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July的绩效。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July股票的最低价格是多少？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July（EJUL）的最低价格为27.98。将其与当前的30.79和27.98 - 32.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EJUL股票是什么时候拆分的？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.69和9.73%中可见。

日范围
30.68 30.85
年范围
27.98 32.06
前一天收盘价
30.69
开盘价
30.81
卖价
30.79
买价
31.09
最低价
30.68
最高价
30.85
交易量
27
日变化
0.33%
月变化
2.60%
6个月变化
1.48%
年变化
9.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%