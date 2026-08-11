КотировкиРазделы
Валюты / EIKN
Назад в Рынок акций США

EIKN: Eikon Therapeutics Inc

9.73 USD 0.44 (4.74%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EIKN за сегодня изменился на 4.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.25, а максимальная — 9.83.

Следите за динамикой Eikon Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EIKN сегодня?

Eikon Therapeutics Inc (EIKN) сегодня оценивается на уровне 9.73. Инструмент торгуется в пределах 9.25 - 9.83, вчерашнее закрытие составило 9.29, а торговый объем достиг 1393. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EIKN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eikon Therapeutics Inc?

Eikon Therapeutics Inc в настоящее время оценивается в 9.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.93% и USD. Отслеживайте движения EIKN на графике в реальном времени.

Как купить акции EIKN?

Вы можете купить акции Eikon Therapeutics Inc (EIKN) по текущей цене 9.73. Ордера обычно размещаются около 9.73 или 10.03, тогда как 1393 и 4.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EIKN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EIKN?

Инвестирование в Eikon Therapeutics Inc предполагает учет годового диапазона 7.90 - 17.39 и текущей цены 9.73. Многие сравнивают 3.73% и -31.38% перед размещением ордеров на 9.73 или 10.03. Изучайте ежедневные изменения цены EIKN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eikon Therapeutics Inc?

Самая высокая цена Eikon Therapeutics Inc (EIKN) за последний год составила 17.39. Акции заметно колебались в пределах 7.90 - 17.39, сравнение с 9.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eikon Therapeutics Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eikon Therapeutics Inc?

Самая низкая цена Eikon Therapeutics Inc (EIKN) за год составила 7.90. Сравнение с текущими 9.73 и 7.90 - 17.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EIKN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EIKN?

В прошлом Eikon Therapeutics Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.29 и -42.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.25 9.83
Годовой диапазон
7.90 17.39
Предыдущее закрытие
9.29
Open
9.28
Bid
9.73
Ask
10.03
Low
9.25
High
9.83
Объем
1.393 K
Дневное изменение
4.74%
Месячное изменение
3.73%
6-месячное изменение
-31.38%
Годовое изменение
-42.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%