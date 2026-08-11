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EIKN: Eikon Therapeutics Inc
Курс EIKN за сегодня изменился на 4.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.25, а максимальная — 9.83.
Следите за динамикой Eikon Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EIKN сегодня?
Eikon Therapeutics Inc (EIKN) сегодня оценивается на уровне 9.73. Инструмент торгуется в пределах 9.25 - 9.83, вчерашнее закрытие составило 9.29, а торговый объем достиг 1393. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EIKN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eikon Therapeutics Inc?
Eikon Therapeutics Inc в настоящее время оценивается в 9.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.93% и USD. Отслеживайте движения EIKN на графике в реальном времени.
Как купить акции EIKN?
Вы можете купить акции Eikon Therapeutics Inc (EIKN) по текущей цене 9.73. Ордера обычно размещаются около 9.73 или 10.03, тогда как 1393 и 4.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EIKN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EIKN?
Инвестирование в Eikon Therapeutics Inc предполагает учет годового диапазона 7.90 - 17.39 и текущей цены 9.73. Многие сравнивают 3.73% и -31.38% перед размещением ордеров на 9.73 или 10.03. Изучайте ежедневные изменения цены EIKN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eikon Therapeutics Inc?
Самая высокая цена Eikon Therapeutics Inc (EIKN) за последний год составила 17.39. Акции заметно колебались в пределах 7.90 - 17.39, сравнение с 9.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eikon Therapeutics Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eikon Therapeutics Inc?
Самая низкая цена Eikon Therapeutics Inc (EIKN) за год составила 7.90. Сравнение с текущими 9.73 и 7.90 - 17.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EIKN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EIKN?
В прошлом Eikon Therapeutics Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.29 и -42.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.29
- Open
- 9.28
- Bid
- 9.73
- Ask
- 10.03
- Low
- 9.25
- High
- 9.83
- Объем
- 1.393 K
- Дневное изменение
- 4.74%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- -31.38%
- Годовое изменение
- -42.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%