EIKN: Eikon Therapeutics Inc
今日EIKN汇率已更改5.14%。当日，交易品种以低点9.66和高点10.67进行交易。
关注Eikon Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EIKN股票今天的价格是多少？
Eikon Therapeutics Inc股票今天的定价为10.23。它在9.66 - 10.67范围内交易，昨天的收盘价为9.73，交易量达到1457。EIKN的实时价格图表显示了这些更新。
Eikon Therapeutics Inc股票是否支付股息？
Eikon Therapeutics Inc目前的价值为10.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.00%和USD。实时查看图表以跟踪EIKN走势。
如何购买EIKN股票？
您可以以10.23的当前价格购买Eikon Therapeutics Inc股票。订单通常设置在10.23或10.53附近，而1457和4.71%显示市场活动。立即关注EIKN的实时图表更新。
如何投资EIKN股票？
投资Eikon Therapeutics Inc需要考虑年度范围7.90 - 17.39和当前价格10.23。许多人在以10.23或10.53下订单之前，会比较9.06%和。实时查看EIKN价格图表，了解每日变化。
Eikon Therapeutics Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eikon Therapeutics Inc的最高价格是17.39。在7.90 - 17.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eikon Therapeutics Inc的绩效。
Eikon Therapeutics Inc股票的最低价格是多少？
Eikon Therapeutics Inc（EIKN）的最低价格为7.90。将其与当前的10.23和7.90 - 17.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIKN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EIKN股票是什么时候拆分的？
Eikon Therapeutics Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.73和-40.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.73
- 开盘价
- 9.77
- 卖价
- 10.23
- 买价
- 10.53
- 最低价
- 9.66
- 最高价
- 10.67
- 交易量
- 1.457 K
- 日变化
- 5.14%
- 月变化
- 9.06%
- 6个月变化
- -27.86%
- 年变化
- -40.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%