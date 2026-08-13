EIKN股票今天的价格是多少？ Eikon Therapeutics Inc股票今天的定价为10.23。它在9.66 - 10.67范围内交易，昨天的收盘价为9.73，交易量达到1457。EIKN的实时价格图表显示了这些更新。

Eikon Therapeutics Inc股票是否支付股息？ Eikon Therapeutics Inc目前的价值为10.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.00%和USD。实时查看图表以跟踪EIKN走势。

如何购买EIKN股票？ 您可以以10.23的当前价格购买Eikon Therapeutics Inc股票。订单通常设置在10.23或10.53附近，而1457和4.71%显示市场活动。立即关注EIKN的实时图表更新。

如何投资EIKN股票？ 投资Eikon Therapeutics Inc需要考虑年度范围7.90 - 17.39和当前价格10.23。许多人在以10.23或10.53下订单之前，会比较9.06%和。实时查看EIKN价格图表，了解每日变化。

Eikon Therapeutics Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Eikon Therapeutics Inc的最高价格是17.39。在7.90 - 17.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eikon Therapeutics Inc的绩效。

Eikon Therapeutics Inc股票的最低价格是多少？ Eikon Therapeutics Inc（EIKN）的最低价格为7.90。将其与当前的10.23和7.90 - 17.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIKN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。