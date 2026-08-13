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EIKN: Eikon Therapeutics Inc

10.23 USD 0.50 (5.14%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EIKN汇率已更改5.14%。当日，交易品种以低点9.66和高点10.67进行交易。

关注Eikon Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

EIKN股票今天的价格是多少？

Eikon Therapeutics Inc股票今天的定价为10.23。它在9.66 - 10.67范围内交易，昨天的收盘价为9.73，交易量达到1457。EIKN的实时价格图表显示了这些更新。

Eikon Therapeutics Inc股票是否支付股息？

Eikon Therapeutics Inc目前的价值为10.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.00%和USD。实时查看图表以跟踪EIKN走势。

如何购买EIKN股票？

您可以以10.23的当前价格购买Eikon Therapeutics Inc股票。订单通常设置在10.23或10.53附近，而1457和4.71%显示市场活动。立即关注EIKN的实时图表更新。

如何投资EIKN股票？

投资Eikon Therapeutics Inc需要考虑年度范围7.90 - 17.39和当前价格10.23。许多人在以10.23或10.53下订单之前，会比较9.06%和。实时查看EIKN价格图表，了解每日变化。

Eikon Therapeutics Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eikon Therapeutics Inc的最高价格是17.39。在7.90 - 17.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eikon Therapeutics Inc的绩效。

Eikon Therapeutics Inc股票的最低价格是多少？

Eikon Therapeutics Inc（EIKN）的最低价格为7.90。将其与当前的10.23和7.90 - 17.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIKN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EIKN股票是什么时候拆分的？

Eikon Therapeutics Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.73和-40.00%中可见。

日范围
9.66 10.67
年范围
7.90 17.39
前一天收盘价
9.73
开盘价
9.77
卖价
10.23
买价
10.53
最低价
9.66
最高价
10.67
交易量
1.457 K
日变化
5.14%
月变化
9.06%
6个月变化
-27.86%
年变化
-40.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%