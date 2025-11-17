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EIDO: iShares MSCI Indonesia ETF

12.72 USD 0.20 (1.55%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EIDO за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.72, а максимальная — 12.78.

Следите за динамикой iShares MSCI Indonesia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EIDO сегодня?

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) сегодня оценивается на уровне 12.72. Инструмент торгуется в пределах 12.72 - 12.78, вчерашнее закрытие составило 12.92, а торговый объем достиг 554. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EIDO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Indonesia ETF?

iShares MSCI Indonesia ETF в настоящее время оценивается в 12.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.81% и USD. Отслеживайте движения EIDO на графике в реальном времени.

Как купить акции EIDO?

Вы можете купить акции iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) по текущей цене 12.72. Ордера обычно размещаются около 12.72 или 13.02, тогда как 554 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EIDO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EIDO?

Инвестирование в iShares MSCI Indonesia ETF предполагает учет годового диапазона 10.72 - 19.28 и текущей цены 12.72. Многие сравнивают 2.58% и -26.94% перед размещением ордеров на 12.72 или 13.02. Изучайте ежедневные изменения цены EIDO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Indonesia ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) за последний год составила 19.28. Акции заметно колебались в пределах 10.72 - 19.28, сравнение с 12.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Indonesia ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Indonesia ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) за год составила 10.72. Сравнение с текущими 12.72 и 10.72 - 19.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EIDO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EIDO?

В прошлом iShares MSCI Indonesia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.92 и -27.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.72 12.78
Годовой диапазон
10.72 19.28
Предыдущее закрытие
12.92
Open
12.75
Bid
12.72
Ask
13.02
Low
12.72
High
12.78
Объем
554
Дневное изменение
-1.55%
Месячное изменение
2.58%
6-месячное изменение
-26.94%
Годовое изменение
-27.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%