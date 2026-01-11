EIDO股票今天的价格是多少？ iShares MSCI印尼 ETF股票今天的定价为12.48。它在12.46 - 12.57范围内交易，昨天的收盘价为12.72，交易量达到1319。EIDO的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI印尼 ETF股票是否支付股息？ iShares MSCI印尼 ETF目前的价值为12.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.17%和USD。实时查看图表以跟踪EIDO走势。

如何购买EIDO股票？ 您可以以12.48的当前价格购买iShares MSCI印尼 ETF股票。订单通常设置在12.48或12.78附近，而1319和-0.72%显示市场活动。立即关注EIDO的实时图表更新。

如何投资EIDO股票？ 投资iShares MSCI印尼 ETF需要考虑年度范围10.72 - 19.28和当前价格12.48。许多人在以12.48或12.78下订单之前，会比较0.65%和。实时查看EIDO价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI印尼 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares MSCI印尼 ETF的最高价格是19.28。在10.72 - 19.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI印尼 ETF的绩效。

iShares MSCI印尼 ETF股票的最低价格是多少？ iShares MSCI印尼 ETF（EIDO）的最低价格为10.72。将其与当前的12.48和10.72 - 19.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIDO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。