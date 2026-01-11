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EIDO: iShares MSCI印尼 ETF

12.48 USD 0.24 (1.89%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EIDO汇率已更改-1.89%。当日，交易品种以低点12.46和高点12.57进行交易。

关注iShares MSCI印尼 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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EIDO新闻

常见问题解答

EIDO股票今天的价格是多少？

iShares MSCI印尼 ETF股票今天的定价为12.48。它在12.46 - 12.57范围内交易，昨天的收盘价为12.72，交易量达到1319。EIDO的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI印尼 ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI印尼 ETF目前的价值为12.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.17%和USD。实时查看图表以跟踪EIDO走势。

如何购买EIDO股票？

您可以以12.48的当前价格购买iShares MSCI印尼 ETF股票。订单通常设置在12.48或12.78附近，而1319和-0.72%显示市场活动。立即关注EIDO的实时图表更新。

如何投资EIDO股票？

投资iShares MSCI印尼 ETF需要考虑年度范围10.72 - 19.28和当前价格12.48。许多人在以12.48或12.78下订单之前，会比较0.65%和。实时查看EIDO价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI印尼 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI印尼 ETF的最高价格是19.28。在10.72 - 19.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI印尼 ETF的绩效。

iShares MSCI印尼 ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI印尼 ETF（EIDO）的最低价格为10.72。将其与当前的12.48和10.72 - 19.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIDO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EIDO股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI印尼 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.72和-29.17%中可见。

日范围
12.46 12.57
年范围
10.72 19.28
前一天收盘价
12.72
开盘价
12.57
卖价
12.48
买价
12.78
最低价
12.46
最高价
12.57
交易量
1.319 K
日变化
-1.89%
月变化
0.65%
6个月变化
-28.32%
年变化
-29.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%