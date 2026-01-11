EIDO: iShares MSCI印尼 ETF
今日EIDO汇率已更改-1.89%。当日，交易品种以低点12.46和高点12.57进行交易。
关注iShares MSCI印尼 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EIDO股票今天的价格是多少？
iShares MSCI印尼 ETF股票今天的定价为12.48。它在12.46 - 12.57范围内交易，昨天的收盘价为12.72，交易量达到1319。EIDO的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI印尼 ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI印尼 ETF目前的价值为12.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.17%和USD。实时查看图表以跟踪EIDO走势。
如何购买EIDO股票？
您可以以12.48的当前价格购买iShares MSCI印尼 ETF股票。订单通常设置在12.48或12.78附近，而1319和-0.72%显示市场活动。立即关注EIDO的实时图表更新。
如何投资EIDO股票？
投资iShares MSCI印尼 ETF需要考虑年度范围10.72 - 19.28和当前价格12.48。许多人在以12.48或12.78下订单之前，会比较0.65%和。实时查看EIDO价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI印尼 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI印尼 ETF的最高价格是19.28。在10.72 - 19.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI印尼 ETF的绩效。
iShares MSCI印尼 ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI印尼 ETF（EIDO）的最低价格为10.72。将其与当前的12.48和10.72 - 19.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIDO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EIDO股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI印尼 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.72和-29.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.72
- 开盘价
- 12.57
- 卖价
- 12.48
- 买价
- 12.78
- 最低价
- 12.46
- 最高价
- 12.57
- 交易量
- 1.319 K
- 日变化
- -1.89%
- 月变化
- 0.65%
- 6个月变化
- -28.32%
- 年变化
- -29.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%