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EHLS: Even Herd Long Short ETF

26.00 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EHLS за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.00, а максимальная — 26.00.

Следите за динамикой Even Herd Long Short ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EHLS сегодня?

Even Herd Long Short ETF (EHLS) сегодня оценивается на уровне 26.00. Инструмент торгуется в пределах 26.00 - 26.00, вчерашнее закрытие составило 26.04, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EHLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Even Herd Long Short ETF?

Even Herd Long Short ETF в настоящее время оценивается в 26.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения EHLS на графике в реальном времени.

Как купить акции EHLS?

Вы можете купить акции Even Herd Long Short ETF (EHLS) по текущей цене 26.00. Ордера обычно размещаются около 26.00 или 26.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EHLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EHLS?

Инвестирование в Even Herd Long Short ETF предполагает учет годового диапазона 24.23 - 27.54 и текущей цены 26.00. Многие сравнивают 0.89% и 0.27% перед размещением ордеров на 26.00 или 26.30. Изучайте ежедневные изменения цены EHLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Even Herd Long Short ETF?

Самая высокая цена Even Herd Long Short ETF (EHLS) за последний год составила 27.54. Акции заметно колебались в пределах 24.23 - 27.54, сравнение с 26.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Even Herd Long Short ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Even Herd Long Short ETF?

Самая низкая цена Even Herd Long Short ETF (EHLS) за год составила 24.23. Сравнение с текущими 26.00 и 24.23 - 27.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EHLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EHLS?

В прошлом Even Herd Long Short ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.04 и 1.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.00 26.00
Годовой диапазон
24.23 27.54
Предыдущее закрытие
26.04
Open
26.00
Bid
26.00
Ask
26.30
Low
26.00
High
26.00
Объем
1
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.89%
6-месячное изменение
0.27%
Годовое изменение
1.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%