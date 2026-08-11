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EHLS: Even Herd Long Short ETF
Курс EHLS за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.00, а максимальная — 26.00.
Следите за динамикой Even Herd Long Short ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EHLS сегодня?
Even Herd Long Short ETF (EHLS) сегодня оценивается на уровне 26.00. Инструмент торгуется в пределах 26.00 - 26.00, вчерашнее закрытие составило 26.04, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EHLS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Even Herd Long Short ETF?
Even Herd Long Short ETF в настоящее время оценивается в 26.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения EHLS на графике в реальном времени.
Как купить акции EHLS?
Вы можете купить акции Even Herd Long Short ETF (EHLS) по текущей цене 26.00. Ордера обычно размещаются около 26.00 или 26.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EHLS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EHLS?
Инвестирование в Even Herd Long Short ETF предполагает учет годового диапазона 24.23 - 27.54 и текущей цены 26.00. Многие сравнивают 0.89% и 0.27% перед размещением ордеров на 26.00 или 26.30. Изучайте ежедневные изменения цены EHLS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Even Herd Long Short ETF?
Самая высокая цена Even Herd Long Short ETF (EHLS) за последний год составила 27.54. Акции заметно колебались в пределах 24.23 - 27.54, сравнение с 26.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Even Herd Long Short ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Even Herd Long Short ETF?
Самая низкая цена Even Herd Long Short ETF (EHLS) за год составила 24.23. Сравнение с текущими 26.00 и 24.23 - 27.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EHLS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EHLS?
В прошлом Even Herd Long Short ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.04 и 1.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.04
- Open
- 26.00
- Bid
- 26.00
- Ask
- 26.30
- Low
- 26.00
- High
- 26.00
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.89%
- 6-месячное изменение
- 0.27%
- Годовое изменение
- 1.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%